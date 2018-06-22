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直击|红杉中国单列专项种子基金 全面发力天使投资

直击|红杉中国单列专项种子基金 全面发力天使投资
2018年06月22日 20:23 新浪科技
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　　新浪科技讯 6月22日晚间消息，红杉中国宣布将全面发力天使投资，在投资序列中单列“红杉种子基金”。除重点布局红杉此前关注的四大领域外，还会尤为关注到TMT 行业，包括消费互联网、互联网金融、企业服务、医疗、教育IT、区块链和跨境出海等方向。

　　在过去 10 多年里，早期项目一直是红杉重要的投资方向之一。在天使阶段，红杉中国已投资了 100 多家初创企业，其中如美团点评在内的部分企业，已经成长为行业龙头。且在今天宣布单列红杉种子基金之前，实际已有十五家企业拿到了投资。这些企业分布在文娱、电商、企业服务、区块链等方向。

　　针对种子基金，红杉表示将不断简化投决机制，提升决策效率。据其合伙人介绍，红杉种子基金的投资决策有便捷快速的流程，可以“一次过会，当天出TS(投资意向书)”。对种子轮阶段的创业者，红杉还会提供一系列的帮扶。今后，红杉中国绝大多数的合伙人都会拿出相当的的比例，来做早期投资。

　　“早期投资是红杉的 DNA，这使得我们往往能够成为高成长企业最早、最重要的投资人 。对于创业公司而言，好的种子投资既要做到锦上添花，更要做到雪中送炭，还需要有充分的耐心和智慧陪伴企业由小到大成长。”

　　红杉资本全球执行合伙人沈南鹏表示，“红杉中国单列专项种子基金表明我们希望赋能更多初创团队，并将一路陪伴其成长，从而打造一个更加完善的创业生态圈。”(李楠)

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