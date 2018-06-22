警方:Uber自驾车致命车祸发生时 司机正用手机看视频

新浪科技讯 北京时间6月22日晚间消息，针对今年3月发生的Uber自动驾驶汽车致命车祸，美国亚利桑那州坦佩市警察局(Tempe Police Department)今日发布报告称，事发时坐在自动驾驶汽车上的司机正在用手机看视频。警方认为，该事故本来是可以避免的。

今年3月20日晚，Uber的一辆自动驾驶汽车在亚利桑那州发生一起交通事故，汽车和一名人行横道外过马路的女子相撞，造成女子身亡。事故发生时，这辆Uber自动驾驶汽车正处于自动驾驶模式，以38英里的时速行驶，车上有一名司机监管，事故发生前车辆并没有减速的迹象。

警方在这份长达318页的报告中称，坐在汽车上的司机拉斐拉·瓦斯奎兹(Rafaela Vasquez)在事故发生前频繁低头看手机，而不是路面。只是在车祸发生前的约半秒钟，瓦斯奎兹才抬起头来。

根据这份报告，瓦斯奎兹很可能被指控为“驾车误杀”。警方表示，基于测试结果，如果瓦斯奎兹当时能够专注于路面，则这起车祸原本是可以避免的。

根据警方从视频网站Hulu获取的记录显示，瓦斯奎兹(的账号)在车祸当晚观看视频节目“The Voice”长达42分钟，直至晚上9点59分结束，这与车祸发生的时间相吻合。

目前还不清楚瓦斯奎兹是否将遭到指控，警方已将调查结果转交给当地检方，由检方来决定是否提起诉讼。

上个月，美国国家运输安全委员会也公布了这起车祸的初步调查结果。该调查结果显示，在事故发生前约6秒，Uber自动驾驶汽车的雷达系统观察到了行人，但是“自动驾驶系统软件把行人归类为不明物体、汽车，然后是自行车”。在事故发生前1.3秒，自动驾驶系统确定有必要采取紧急刹车。

但当时，汽车由计算机来控制，自动紧急刹车功能并未启用，目的是为了降低汽车发生不稳定行为的可能性。相反，Uber依赖于人类司机来干预。但这套系统又不能提醒人类司机。

为此，在事故发生前不到1秒钟，人类司机才开始控制方向盘，直到事故发生后约1秒钟，才开始刹车。报道称，在事故发生前，汽车驾驶员曾多次低头看汽车的中控台。但该司机在接受调查时称，自己一直在监控自动驾驶系统界面。(李明)