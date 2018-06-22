周鸿祎:科技公司壮大关键是建立生态 贾跃亭是假生态

原文标题：周鸿祎：科技公司壮大关键是建立生态，贾先生的生态是假的

澎湃新闻记者 张宁

6月22日，北京，在DigiX2018华为终端·全球合作伙伴及开发者大会上，网络安全服务商360集团创始人兼CEO周鸿祎表示，万物互联使得网络安全进入了大安全时代，面对挑战，360正在做安全生态，打造一个安全系统大门，并将把安全技术开放出来，与华为手机终端及华为生态合作等公司展开合作。

周鸿祎在会议现场

谈到互联网生态，周鸿祎说，“生态这个词被某一位贾先生给弄坏了，现在大家都不敢说生态这个词了。我一直认为贾先生的生态是假生态，因为生态不是一家公司的七八个事业部就能做出来的，那叫产业链。生态是在你创造一个环境里，有大的合作伙伴，有小的开发者，就像有大树有小草，有乔木有灌木。大家都能够茁壮成长。”

不出意外的话，周鸿祎演讲中谈及的“贾先生”，指的应该是乐视系创始人贾跃亭。在过去数年间，贾跃亭屡屡提及“乐视生态”、“生态化反”等概念，一度在乐视品牌下推出了电视、视频、手机、体育、汽车、金融等多个“子生态”。但无节制的扩张，让乐视系资金链在2016年正式断裂，贾跃亭本人也负债累累败走美国。

周鸿祎称，今天科技公司的壮大最重要和关键，是谁能够建立自己的互联网生态。他说，人工智能、互联网技术飞速发展，但安全环境却越来越糟糕，“我们这些人越来越努力，但安全的挑战反而会越来越大。”万物互联，安全进入了一个新时代即大安全时代，“就像无人驾驶汽车，我们最担心的是黑客攻击终端，使得这些汽车变成汽车僵尸。”

“现在我们谈到360，不再是杀毒软件或是管理信息安全，我们谈到的是国家安全、国防安全、社会安全、人身财产安全等等，就像前段时间比较火的比特币、区块链手机。很多人在津津乐道区块链技术，但不可忽视的是最近币圈里的负面消息，比如交易所被盗，这再次证明我们的一个观点，不论多么牛的系统，多么先进的理念，只要是软件，只要足够复杂就一定会有错误，这个错误就会变成我们所说的漏洞，就会被攻击。所以现在他们都来找我们，做安全的审计和认证。”周鸿祎说，

周鸿祎称，360仍要抓住做安全杀毒的技术，运用人工智能和大数据的技术检测未知漏洞，还有就是360也在做安全生态，依据安全大数据和人工智能的技术，打造一个360的安全系统大门。