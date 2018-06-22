美国跨州网购要征税了 中国网购呢？

简介：实际上，中国一直没有互联网免税的规定，没有明确，事实上中国的电子商务税收与线下是没有什么区别的，是按照线下来征收的。

作者：王海

当地时间6月21日，美国最高法院以5比4的票数裁定，互联网零售商在其没有实体店的州，可以被要求缴纳消费税。这意味着美国消费税体系正式全线覆盖电商，美国电商的税收红利期正式结束，他们将步入与实体零售商平等拼价格的时代。

消费税由各州和地方政府决定，也是当地政府的重要财政收入组成部分。因此，美国50个州和哥伦比亚特区的消费税率各不相同，有5个免税州（如果排除地方消费税，只有3个真正免税州），其他各州的综合消费税最高为路易斯安那州（10.02%，2018年的数据）。

举例来说，电子产品在硅谷地区的消费税率为9.25%。消费者从加州购买一部索尼A7M3相机，实际支付额是1998美元加上184.82美元的消费税。而如果消费者从纽约知名电子产品商家B&H购买，同样的价格就可以免交184.82美元的消费税，因为B&H在加州并没有实体业务。但判决之后，消费者就逃不掉这笔税金了。

和美国不同，中国的商品价格实际上是税后价格，包括了增值税等诸多税项；而美国的商品价格是税前价格，消费者在最后支付时需要额外缴纳消费税。

“中国电商的平台都是在合法纳税的；在平台注册的经过工商登记的商家一般也都在纳税，但不排除通过c端对外销售来进行偷税漏税的情况。” 中国电子商务研究中心主任曹磊告诉第一财经记者，对于c类卖家（个人卖家、微商、微店等）这一块纳税属于空白。

“现在确实有一些网店没按个体工商户或企业的行为来纳税。之所以电商的纳税受到关注，是因为很多人认为网商可以不纳税，这是误解。一些网店没有按企业或个体工商户行为纳税，以淘宝为例，淘宝上95%的店家都是规模非常非常小的，很多网店没有达到每月3万元的增值税起征点，所以他们没有按企业或个体工商户来纳税。 ”中国电子商务协会政策法律委员会副主任阿拉木斯说：“但实际上，我们国家一直没有互联网免税的规定，没有明确，事实上我们的电子商务税收与线下是没有什么区别的，是按照线下来征收的。”

6月19日,中国第一部电商领域综合性法律《电子商务法(草案)》第三次提请全国人大常委会审议。

“总体来看，这次三审稿新增加的内容，包括微商登记、电商平台企业的连带责任、押金返还、格式条款等问题，其实在不同立法层面和部门已经有过零散的规定，而且司法系统对于这样的问题也有许多判例。”电子商务研究中心法律权益部助理分析师贾路路告诉第一财经记者，《电子电商法》作为规制电商领域的特别法，立法层级和效力位阶比较高。

贾路路称，本次送审稿细化了电商平台与平台内经营者承担连带责任的情形，加重了电商平台事先、事中的审查义务。

一旦实施，电商平台需要注意加强对关系消费者生命健康的商品或服务的平台内经营者资质资格的事先审查；利用抽检、大数据比对等手段，强化对平台内经营者销售的商品或者提供的服务的事中审查，确保消费者人身财产、安全。

对于消费者通过旅游APP购买机票时，经常被隐藏在订票信息下的预选保险框“套路”，贾路路表示，从法理上讲，默认勾选达成的合同对消费者来说是不公平的或者不符合消费者真实意思的，其效力是存疑的。为了保证消费者的知情权和选择权，此次送审稿规定，电子商务经营者搭售商品或者服务，应当以显著方式提请消费者注意，不得将搭售商品或服务作为默认选项。

“《电子商务法》加强监管只是一部分，更重要的是需要促进电商业态的发展。”阿拉木斯告诉第一财经记者，现在的审定稿的规定有点过于具体。

以押金退还为例，押金退还问题主要存在于共享单车领域，而共享单车只是电商的一个边缘化的部分，而且线下类似的问题更多更严重，更需要监管和消费者保护。阿拉木斯表示，或许过了几年共享单车押金退还这种问题就不存在了，那样条文还在法律上规定就显得有些尴尬，建议用部门规章来进行规范。