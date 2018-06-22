李彦宏携女儿参加《朗读者》马东敏评:Robin不善表达

（图：朗读者现场）

新浪科技讯 6月22日下午消息，今天，朗读者官微发布了李彦宏参加朗读者的宣传微博，微博中的“导演手记”中写道：他是百度的创始人李彦宏。我们常常称这样的人叫“XX之父”。但在节目中，你会发现，他不过是一位内心藏憾的寻常人子，也是一位古灵精怪小姑娘的骑士老爸。

李彦宏此次将和女儿Brenda一起参加朗读者，朗读内容与“父亲”有关。

导演手记中还提到了马东敏对李彦宏的评价：“我要让他对我说一句我爱你，对他来说很难，但是他会用行动来证明对我的爱，以及对这个家庭的忠诚。”

据了解，该节目将于明日晚八点在央视一套播出。

以下为导演手记原文：

“父亲”这期的嘉宾之一，是百度的创始人李彦宏。我们常常称这样的人叫“XX之父”。但在节目中，你会发现，他不过是一位内心藏憾的寻常人子，也是一位古灵精怪小姑娘的骑士老爸。

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第一次见到李彦宏的女儿Brenda，是在2018年初雪的早晨。一年前播出的一档节目里，她揪着爸爸的衣领，告诉他不许fail。眼前，这位小姑娘长大了许多，外冷内热，一如我们相见时的天气。

谈话间，她比同龄的孩子更喜欢思考，甚至更喜欢和你讨论成人思辨的问题。从学校教育到时下潮流，若不是一张稚气未脱的娃娃脸，你可能会忘记她的年龄。

窗外的雪花渐渐飘停，Brenda也终于开始愿意和我们分享她和爸爸间的少女心事。

她说她曾经学会了一首歌叫《当你老了》，去书房唱给爸爸听。我问她如果爸爸老了你想象会是什么样子，她默然了一会儿，然后转过头告诉我：“爸爸是一个英雄骑士，一直就是那个样子，就算他老了，也和现在没什么差别。”

接着她补充道，“其实爸爸每年生日，我都会为他准备一张自己亲手做的贺卡。”我忽然抬起头，用她喜欢的成年人间的语气说：“未来的爸爸是会变老有差别的，而你也会慢慢长大和变忙，甚至生日的时候都不能在他身边。你会慢慢拥有比今天零花钱更多的财富，也会有能力送越来越精美的礼物，但不会有任何一样的意义超过这张手工贺卡。如果你可以坚持这样一年一张送下去，几十年后，你会知道这是对于你和爸爸之间，一件多么珍贵和了不起的事。”喜欢低头听我们讲话的Brenda忽然抬起头和我四目相对，那一刻，我看到的是一双她盼望已久的成熟的眼神。

“有对爸爸说过我爱你吗？”

“没说过，太那个了……”，她又换回少女的羞涩，低头甜笑。

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在采访李彦宏之前，我对他的了解大多只停留于网络或电视上的新闻，但网络上与他的家庭有关的信息却并不丰富，这让我对这位互联网大佬背后的故事抱有更强的好奇。

采访当天，他正在另一个房间里开着工作会议，工作行程塞得满满当当，以至于那次采访，我们只和他的团队争取到了1个小时。从会议室走出来，他没有西装革履，只是穿着一件家常的深蓝色毛衣。他谦和的向我们微笑致意，话不多，但很随和。

说实话，那是一次很让我们为难的采访，他是个想配合又不太会配合的采访对象。对于自己的很多故事，他只能讲出少许的细节，讲着讲着，就开始托着腮仔细回忆，过了好一会儿才为难地说出一句：“印象不是很深刻了”。

我们尝试用那些在网上查询到的有限资料向他提问，可他并没有能延伸出更多信息，而是认认真真拿出了程序员血统中的严谨，花了好一段时间来帮我们确认这些坊间传闻的真伪。对于公众对他的一些美好想象，他仿佛不愿意用一些暧昧的回应来给大家留下演绎的空间，只是简单地给出一句辟谣：“这些都不是真的”，便也再无其他可填补进来的信息了。

那天我们非常困惑，因为离开时，我们对他的了解，并不比来时更多。

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“即便他身上发生过跌宕起伏的故事，他也绝对不会深情并茂地讲述出来。没办法，他就是这样一个情绪很平稳的人。”马东敏笑着说。

见到李彦宏的夫人马东敏女士，是在采访完李彦宏的很多天以后，也是直到她的出现，才戏剧般的扭转了之前的困惑局面。

“Robin本身不是一个特别善于表达的人，不主动、不取悦，但他都放会在心里。我举一个比较极端的例子，假如哪天我跟他说我要走了、我们不要在一起了，他绝对不会拦我，但他可能一辈子也不会再结婚。Robin就是这种性格。”

她快人快语，像亲密损友般吐槽着自己丈夫钢铁直男的一面。也是在她的帮助下，她口中那个像被设定好程序一般脾气恒温、体重恒定、志向恒久的谜样人物，也终于血肉起来。

“我要让他对我说一句我爱你，对他来说很难，但是他会用行动来证明对我的爱，以及对这个家庭的忠诚。”

“他不太会表达，但做过让你感动的事吗？”我追问。

“他曾对我说过，‘这辈子终究是我们俩在一起过，不是和孩子们在一起过，在我看来很多事情都不那么重要，重要的是我们陪在彼此的身边、我们两个人过好。’”说着，笑容不经意间挂上了唇边。

或许是受在美国生活过的影响，李彦宏的家庭观较为西式。在这样的家庭里，夫妻关系比亲子关系更为重要。他似乎更懂得用一种化繁为简的方式去解读婚姻的内涵，并给予太太足够的爱与尊重。

马东敏兴致勃勃地聊着自己的丈夫：“我觉得我这辈子最幸运的事情就是碰见了两个伟大的男人，一个是我的父亲，另一个就是我的丈夫。而Robin大概是我遇见过的脾气最好的人了”。

采访的结尾，她对我说了这样一句话：“他就像一条静静流淌的河，带给家人的是一种广阔而宁静的感受。他这一生所有的表现，对应到跟父母、兄弟姐妹、配偶和孩子，你会觉得他这个人是统一的，尽管不总是那么张力十足，但很多年以后再慢慢品味和他在一起的日子，就会觉得特别有味道。”说完，她眉眼弯弯，爽朗地笑了起来……

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节目录制当天，最后的换装环节出现了一个让现场工作人员都会心一笑的小细节：李彦宏和女儿分别在两个换衣间里进行着试装和换装的准备，并没有提前做过任何沟通，两扇门却几乎在同一时间一起打开。换好服装的父女俩齐刷刷探出身来，步伐、眼神、甚至手臂的摇摆动作都几乎一模一样。他们似乎也意识到了此刻的迷之默契，于是相视一笑，女儿上前拉起爸爸的手，两人并排走了出去。

录制现场，李彦宏缓缓讲述着自己成长的故事，也有淘气，也有弯路，也有不那么英雄的脆弱时刻。观众席里的一双眼睛，却比那个初雪的早上，更加清澈闪亮。我知道，她正在认识一个自己未曾了解过的少年老爸。

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录制尾声的舞台上，面对这位已经“崩”了人设的“英雄”，Brenda扬起头，说：“我爱你！ ”