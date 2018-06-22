乐视网股东大会今日召开 释放出这些关键信息

来源：证券时报网

证券时报网（www.stcn.com）06月22日讯

6月22日，乐视网召开2017年度股东大会，审议关于《2017年度董事会工作报告》、关于《2017年度利润分配预案》、关于《乐视致新电子科技（天津）有限公司拟向天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司申请借款5亿元的议案》等18项预案。

出席此次股东大会的高管包括乐视网董事长刘淑青、CFO张巍、董事会秘书赵凯、监事田炳信、独立董事郑路、独立董事王雷让等。

本次股东大会，乐视网高管主要谈及以下问题：

1、重新激活公司核心业务

乐视网董事长刘淑青表示，乐视网下一步将在用户服务、资金和产品层面持续改善经营环境，并积极重新激活公司的核心业务。

用户服务方面，乐视网将续积极寻求与其他内容服务商开展合作，为超级电视的最终用户提供更多元化服务，不断提升用户体验；资金层面，正积极与相关金融机构协商贷款展期，努力解决资金压力；产品层面，公司将继续结合软件、硬件产研优势，进一步强化公司的产品能力，并探索新的业务模式。

2、超级电视新品将亮相

刘淑青透露，乐视旗下超级电视新品将在下半年亮相，乐融致新（原超级电视运营主体）业务的未来发展将促进乐视上市体系业绩提升。

3、腾讯和乐融致新的合作尚处于发展期

刘淑清还表示，腾讯和乐融致新的合作尚处于发展期，会员售卖及合作情况均处于正常状态，对于合作后续产生的业绩成果，公司将会依照相关法律法规及时做必要的披露。

4、正就将到期债务积极沟通

乐视网CFO张巍表示，关于上市公司今年7、8月份即将到期的债务，公司正与金融企业积极沟通中，现已取得一定进展。根据上市公司此前公告，乐视网2018年年底到期的债务约为56.2亿元。他同时表示，与非上市公司的关联债务也在积极沟通中，但目前尚未签署正式协议。

5、乐融致新仍在上市公司并表范围内

在回答乐融致新的“出表”风险及触发条件时，张巍表示，目前乐融致新仍然在上市公司并表范围内，并未达到“出表”条件。

乐视网股价今日盘中大幅拉升，一度大涨约6%，随后快速回落，截至发稿涨幅约3%。

（证券时报网快讯中心）