阿尔及利亚在学生考试期间切断全国范围内的互联网

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据外媒CNET报道，在2016年高考试题泄露后，阿尔及利亚对互联网采取了强硬立场，该国政府决定在今年6月20日至6月25日学生考试期间切断全国范围内的互联网接入，并阻止访问Facebook等社交媒体平台。

阿尔及利亚在2016年遭受猖獗的作弊和泄密，学生在考试开始后不久就在网上分享考试问题。2017年，该国决定屏蔽社交媒体，希望能够遏制作弊这一问题。但这些举措似乎看起来还不够，所以现在阿尔及利亚政府已经下令电信公司在考试期间学生考试期间切断全国范围内的互联网接入。该国的互联网服务将在考试开始后每天关闭两到三个小时。

据英国广播公司报道，阿尔及利亚教育部长Nouria Benghabrit-Remaoun告诉当地媒体《Annahar》，整个考试期间都将阻止访问Facebook访问。学生和监考人员在进入考场并坐下之前，还被要求上交任何能联网的电子设备，并且考场内将使用监控摄像头和金属探测器。

据悉，伊拉克将连续第三年以同样的方式切断互联网接入，以防止学生考试作弊。

但是这些措施是否会限制作弊？它们对一个国家的影响有多消极？

开放互联网倡导组织SMEX的Grant Baker告诉半岛电视台，“可以肯定地说，这些切断对经济产生负面影响，在发生灾难时，它们也可能产生极其不利的影响。”