简介：市场上仍有95%的发票在以纸质发票形式流转。

原标题：从“腾百万”到“腾高万”万达想用电子发票串起智慧零售

作者：段倩倩

3个月以前，高朋科技管理层前去香港拜访腾讯公司总裁刘炽平，后者吃惊地说，原来你们还活着啊。

高朋科技是一家被用户相忘于江湖的团购公司。但今年6月中旬，万达、腾讯、高朋宣布三方将成立一家合资网络科技公司，万达注入万达网科公司旗下原飞凡业务，腾讯提供线上资源，高朋公司则注入电子发票业务。

万达网科是万达集团电商业务的载体，但发展历程颇为坎坷，四年来三度更名，换过几任CEO。2017年年底，包括腾讯在内的财团参与了万达商业私有化。腾讯和万达的合作水到渠成，但为什么是高朋公司也参与其中？

腾讯是高朋科技最大的机构股东，这家公司现已更名为高灯科技，电子发票业务是其发力的重点。高灯科技CTO杨光6月21日对第一财经表示，万达、腾讯认可高灯科技公提出的理念，即由电子发票串联起全新的智慧零售形态，入店即会员、消费即开票、开票即积分是新公司的核心理念。和其它消费凭证相比，发票可以最大限度地保障消费者权益。

电子发票串联起智慧零售

高灯科技成立于2011年，起初是一家团购网站，美国团购网站GROUPON和腾讯各出资5000万美元。经历千团大战，团购网站中幸存者寥寥无几，高灯科技淡出用户视野，互联网上鲜有这家公司新闻。

但高灯科技并未就此销声匿迹，而是围绕腾讯生态开展业务运作。微信钱包“电影票”由高朋电影运营，后者2014年5月独立为微影时代。2017年，微影时代合并猫眼，估值超过200亿元。

杨光对第一财经表示，高灯科技一直是盈利状态。

今年2月，高灯科技宣布获得来自鼎晖、高瓴、IDG及万达的新一轮数亿元融资。彼时，高灯科技已将目光转向电子发票市场。这条融资消息并未获得太多关注，直到今年6月，万达、腾讯和高灯科技宣布成立合资网络科技公司，万达注入的是万达网科公司旗下原飞凡业务。

飞凡是一家含着金钥匙出生的公司，被予以承载万达电商业务的厚望，命运却颇为坎坷。

2014年8月29日，万达掌门人王健林拉来百度掌门人李彦宏、腾讯掌门人马化腾，宣布投资50亿元共同组建万达电子商务公司，其中万达持股70%，百度和腾讯分别持股15%，这家阵容豪华的公司一度被网友戏称为“腾百万”。

到2016年，万达注册了家名为“新飞凡”的公司继续运营电商平台，并称腾讯和百度并未实际投入资金，飞凡公司隶属于万达网科旗下。

到今年6月，飞凡电商业务被注入万达、腾讯和高灯科技成立的新公司上海丙晟科技有限公司里。三位股东的持股比例分别为万达占比51%；腾讯占比42.48%；高朋占比6.52%。

不仅如此，万达电商平台经历了高管的频繁更换，4年来换了5任CEO。目前，上海丙晟科技有限公司董事长由万达商管集团总裁齐界担任，CEO由腾讯推荐、高灯科技CEO高峡担任。

为何是高灯科技参与万达电商改造，新公司能否破而后立？

杨光6月21日对第一财经表示，万达、腾讯认可高灯科技提出的理念，即由电子发票串联起全新的智慧零售形态。入店即会员、消费即开票、开票即积分是新公司的核心理念。和其它消费凭证相比，发票可以最大限度地保障消费者权益。

电子发票只占5%市场

在电子发票上，腾讯和高灯科技是何种合作关系？

杨光称，高灯科技提供电子发票开票服务和交付服务，这一业务基于微信生态来做，“腾讯是高灯科技最大机构股东，我们既是一家人，又是强业务联系，微信提供基础设施，它不会直接为企业提供服务，高灯科技提供的是服务。”

而值得注意的是，高灯科技不是微信生态里唯一的电子发票服务商。“高灯科技电子发票主要在微信里，每天存到微信卡包的电子发票，高灯和高灯投资的公司占了70%。”杨光称。

杨光同时表示，高灯科技做的不仅是电子发票服务，更多是帮助微信完善生态。微信上电子发票抽奖服务由高灯提供，用来培养用户开据电子发票的习惯。

电子发票只是入口，高灯科技同时有税务云SAAS，在腾讯云上搭载销售，提供开账、托管等服务。“开具只是电子发票最基础的服务，后面交付才是最重要的，税务云可以提供报销、归档、认证、查验等一系列服务。”杨光称。

实际上，包括支付宝等生态在内，提供电子发票服务的公司高达50多家。

对于企业来说，用电子发票带来的好处是显而易见的。一张纸质发票的成本在1.6元左右，以高灯科技为例，针对小微型企业的电子发票解决方案最低售价为200元一年；对中型企业，4500元的年费最多可以报销到6万张发票。企业可以省下一笔可观的纸质发票费用。

但电子发票占据发票整体市场规模少之又少。杨光称，市场上仍有95%的发票在以纸质发票形式流转。

资料显示，2015年底，国家税务总局发布公告，明确2016年1月1日起全国范围内使用增值税电子发票系统开具增值税电子发票。

智研咨询数据显示，2017年我国电子发票开具量有13.1亿张，2018年预计会有39.5亿张，到2022年将有545.5亿张，年均增长率超过800%。