新加坡正在效仿中国打造一个数字支付社会

环球网科技记者 王楠

与中国一样，新加坡也在推动人们接受移动支付。日前外媒报道称，该市承诺，到2025年将减少自动取款机上的现金提款，并逐步取消纸质支票。

在中国，无现金支付已不再是新鲜事物，而是被公众广泛使用，无论是在便利店还是在北京的路边摊买煎饼。

在新加坡，政府试图推动其人民接受移动支付。在最新的措施中，政府承诺减少ATM机的取款并在2025年之前逐步淘汰纸质支票。

相比之下，中国很多人一生中从未使用过纸质支票。

据外媒报道称，新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)董事、教育部长Ong Ye Kung周三晚间发表讲话称，为了促进电子资金转移，政府支持的支付平台PayNow将从8月13日起扩展至企业。

新加坡正在接受新的支付技术，以增强其作为地区金融中心的地位，并与包括香港和伦敦在内的其他主要城市展开竞争。随着其最大的银行星展银行集团控股有限公司(DBS Group Holdings Ltd.)与网约车公司Grab争夺数字支付业务，国内竞争日趋激烈，而蚂蚁金服(Ant Financial)等中国巨头也正寻求在东南亚扩张。

“我们的目标不是成为一个无现金的社会，而是使用更少的现金和更多的电子支付。”Ong Ye Kung说，“当便利程度和信心水平跨越一个关键临界点时，人口流动将会增加。”

如今，PayNow的注册人数超过140万，自去年推出以来，PayNow已经通过这项服务实现了近9亿新加坡元的资金流动(合6.62亿美元)。这项服务的扩展将允许7家银行的企业客户通过PayNow在新加坡转账。

“自动取款机的现金提款每年减少了3亿新元。随着人们被电子系统吸引，支票的受欢迎程度也在下降。”Ong Ye Kung表示，2017年支票交易与电子支付(FAST and GIRO)的比例约为28%，低于2015年的37%，2020年可能会降至15%。

“瑞典已经做到了。我们也可以，”Ong Ye Kung说，他指的是成为一个无支票的社会。

尽管移动电子钱包服务对新加坡的许多消费者来说可能是新奇的，但它却是中国数亿用户日常生活的一部分。在中国，支付宝和微信支付占移动支付行业的主导地位。

在中国，移动支付是连接现实世界服务的基于智能手机的应用——所谓的“线上到线下”——已经起飞，因为它们减少了大城市生活带来的不便，比如排长队和拥挤。

Ong Ye Kung说:“我们的目标是提供各种不同的支付解决方案，这些方案既相互竞争又便于操作，为消费者提供了选择，并鼓励创新。这是我们处理电子支付的关键原则。”