饿了么融入阿里新零售 配送智能调度拓展至2000市县

新浪科技讯 6月22日消息，饿了么今日在阿里巴巴西溪园区召开“蜂鸟配送全国代理商大会”。大会上，饿了么CEO王磊宣布：蜂鸟即时配送智能调度系统“方舟”已拓展至全国2000市县。2017年全国即时配送市场送出近100亿单，相当于传统物流25%的业务量，未来预计本地即时配送的体量将达到传统快递的一半以上。

王磊表示，自2015年蜂鸟配送平台成立以来，即时配送市场体量越来越大，基础性作用越来越明显，已不再只是一个服务于外卖交易的履约环节，将成长为与传统物流一样的商业支柱产业。

“阿里新零售体系的赋能，对蜂鸟来说意味着更强能力、更广平台、更高格局。”王磊说。

饿了么方面介绍称,融入阿里新零售体系后，一系列生态红利正快速释放。未来，还有更多新零售服务将通过蜂鸟的本地即时配送网络落地，触达3公里半径内的用户，包括智能调度系统、外卖无人机、机器人等产品，都将适配新零售复杂场景进行更新迭代。

“每一位代理商、每一位外卖小哥、每一位商家，都将从阿里新零售生态系统获益。”饿了么COO康嘉说，“这意味着蜂鸟未来巨大的可能性。”

蜂鸟的“方舟”智能调度系统、外卖无人机等产品也在大会上公布了最新进展。

饿了么组织运力部负责人介绍，目前饿了么智能调度系统“方舟”已从30城试点拓展到全国2000多个城市。融入阿里体系后，派单精准度和效率进一步提升。

同时，新版本的方舟系统引入了“大商圈”理念，目前已推广到58个城市1600多个商圈。最新数据显示，骑手配送效率提高近40%，相当于每人每天多送10-15单。

大会现场，饿了么外卖无人机还将一份星巴克咖啡外卖完好送进会场。饿了么称，无人机投入商用后，配送过程中无人机飞行距离约占配送全程70%，这意味着每名骑手每天将节省超过50公里路程。

“每一份外卖背后都有我们的期望。”王磊表示，“代理商、骑手和优质商家的收入将提高，用户的消费也会越来越便捷。这就是新生态、新起点、新机遇。”