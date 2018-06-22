印度外卖公司Zomato寻求4亿美元融资 蚂蚁金服或参与

新浪科技讯 北京时间6月22日午间消息，据两名知情人士透露，随着快速发展的外卖领域依旧对投资者有着不小的吸引力，印度外卖公司Zomato正在考虑以20亿美元估值融资4亿美元，主要投资者为原先的投资者蚂蚁金服和淡马锡。

上述提及知情人士表示，上周四公司的主要竞争对手——Swiggy——宣布获得新一笔2.1亿美元融资之后，Zomato随即亦开始寻求新的融资。除了现有的投资者以外，Zomato也在跟阿里巴巴集团商洽，该轮融资可能让公司的投资前估值达16-20亿美元。

Zomato拒绝予以置评。

四月份，外媒“Mint”曾报道，Swiggy和Zomato在分别获得1亿美元和1.5亿美元融资之后的两个月内都在准备下一轮融资。

由于单位经济状况不理想，全球投资者均外卖领域感到信心不足，因为前一阵外卖领域资金紧张。但是随着UberEATS等新加入者的出现以及Ola收购了Foodpanda，外卖领域形势出现好转。

虽然专家们对印度外媒创业公司的估值仍存在分歧，但Swiggy和Zomato都在积极发展新的城市，不断推出先产品并疯狂燃烧资金来抢占消费者。

汇丰银行在2018年4月发布的一份报告预计，Zomato的运营成本将在2019财年翻倍。

“公司表示运营成本将在2018财年末增加，表明派送领域的发展可能是受到打折优惠的驱动，那么显然，Zomato需要增加对最后一英里的投资以维持发展势头，”汇丰证券和资本市场分析师Rajiv Sharma补充说。

汇丰银行预期，外卖平台将以63%的年复合增长率增长至15亿美元。

Zomato的营收主要来自广告和食品派送。截至2017年3月31日，Zomato的营收翻了一番，达到399千万卢比。并且相比去年，亏损也从590千万卢比减少到389千万卢比。目前，Zomato每月处理的订单价值约为1340万美元。

Swiggy目前在15个城市运营，并在持续发展新的城市。公司声称，其平台上拥有3.5万多家合作餐馆，并在班加罗尔、德里、孟买、普钠、海德巴拉和加尔各答等城市拥有4万多配送人员。(图尔)