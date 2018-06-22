直击|乐视网：努力激活核心业务 与机构协商贷款展期

新浪科技讯 6月22日上午消息，今日乐视网召开股东大会，乐视网董事长、总经理刘淑青在会上表示，管理层正积极努力重新激活公司核心业务，引入的腾讯、京东等合作伙伴正在合作发展期。

刘淑青表示，腾讯和乐融致新的合作尚处于发展期，会员售卖及合作情况均处于正常状态，对于合作后续产生的业绩成果，公司将会依照相关法律法规及时做必要的披露。

在内容方面，公司积极引入腾讯视频、芒果TV等第三方优质内容，扩充超级电视的内容丰富度，目前，超级电视已经具备集影视内容、购物等多服务能力。

而乐融致新业务的未来发展，将促进乐视上市体系业绩提升。当前公司整体仍未走出资金困境的情况下，公司管理层竭尽全力恢复超级电视面向用户的服务能力和内容优势。“希望通过公司持续不断的努力，广大用户和乐迷朋友能一步步感受到公司向好的变化。”

刘淑青表示，上市公司其他业务板块同样面临着沉重的历史债务及资金困境，目前仍然在全力以赴的探索业务发展机会，并已实现局部业务的创新。在短视频业务领域也做了初步尝试，目前团队正在积极推进中；云计算公司团队也在探索社区和家庭场景的云服务模式。

据介绍，管理层正积极努力重新激活公司核心业务，引入的腾讯、京东等合作伙伴正在合作发展期。

后期公司将从三个方面持续改善经营环境：

1、 用户服务层面：公司始终将用户服务和体验放在第一位，因此公司全体员工克服困难、集中资源将超级电视的内容扩充及整合作为公司第一要务，希望不断提升用户满意度，满足用户家庭娱乐需求，公司还将继续积极寻求与其他内容服务商开展合作，为超级电视的最终用户提供更多元化服务，不断提升用户体验。

2、 资金层面：积极与相关金融机构协商贷款展期，并努力解决公司面临的经营困难及资金压力，着力通过恢复各项主营业务的开展以重新激活公司的现金流和供销体系。

3、 产品层面：公司今年将继续结合自身的软件、硬件产研优势，内容互联网运营优势，进一步强化公司的产品能力，新一代的超级电视目前研发已经接近尾声，下半年将投入市场，新一代超级电视将更加符合家庭智能娱乐场景化需求，届时将与广大超级电视用户分享科技带给家庭生活的改变与体验。(宵寒)