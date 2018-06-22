电商法三审：搭售须有显著提示，保证押金顺利退还

原文标题：电商法三审：保护网购消费者权益

在日前举行的全国人大常委会会议上，与网购消费者息息相关的法律草案——电子商务法草案第三次提请审议。相比于草案二审稿，三审稿进一步规范电商平台经营，加强了对消费者权益的保护。

搭售须有显著提示

通过“默认勾选”搭售商品或服务，这种方式在各种电商平台并不少见。如在某电商平台订购火车票、飞机票时，平台向消费者推送搭售保险或接送机服务，消费者如果不自行取消这些“默认勾选”，一不留神就会“中招”。

针对这样的恼人搭售，电商法草案三审稿增加规定：电子商务经营者搭售商品或服务，应当以显著方式提请消费者注意，不得将搭售商品或者服务作为默认同意的选项。

在6月19日全国人大常委会会议的分组审议中，骞芳莉委员表示，在电子商务领域，由于交易方式的特殊性和虚拟性等特征，经营者的搭售行为往往更加隐秘，应当赋予电子商务经营者更高的提请消费者注意义务，规定搭售行为以消费者同意为前提。

保证押金顺利退还

随着共享单车的兴起，押金退还难成为一个突出问题。

针对押金退还难的问题，草案三审稿增加了如下规定：电子商务经营者按照约定向消费者收取押金的，应当明示押金退还的方式、程序，不得对押金退还设置不合理条件。消费者申请退还押金，符合押金退还条件的，电子商务经营者应当及时退还。

在分组审议中，有不少常委会委员针对押金退还相关规定提出了更进一步的建议。黄美媚委员建议，规定押金条款应以显著方式注明。她举例说，一些电商平台的押金条款显示在不明显的位置，容易造成消费者错漏信息，如酒店超时退房不返还押金的情况等。宫蒲光委员建议，增加押金退还时限的规定。

向“大数据杀熟”说不

如今根据消费者兴趣爱好、消费习惯等进行个性化推荐商品或服务，已成电商平台推销的关键一招。有的电商经营者甚至利用大数据，根据用户的消费习惯和支付能力“画像”，给不同的消费者不同的价格。明明是“老主顾”，却成了任人宰割的“冤大头”，“大数据杀熟”让消费者深恶痛绝。

对此，草案三审稿明确规定：电子商务经营者根据消费者的兴趣爱好、消费习惯等特征向其推销商品或者服务，应当同时向该消费者提供不针对其个人特征的选项，尊重和平等保护消费者合法权益。

个人信息保护有待加强

草案指出，电子商务经营者收集、使用其用户的个人信息，应当遵守有关法律、行政法规规定的个人信息保护规则。对此，在分组审议中，不少委员建议应进一步完善对个人信息保护的相关规定。

韩晓武委员认为，草案三审稿对个人信息保护问题已作了进一步修改，但总体看，在监管和制约机制上还应该进一步完善，关键是要针对现实生活中的问题，在可操作性上进一步下功夫，特别是在公民信息安全受到侵害后，在公民据以维权、起诉、索赔等方面的制度设计方面，应该有更加明确具体的规定。徐显明委员也坦言，目前草案在个人隐私权和信息安全保护等方面，还仍较为薄弱和不充分。杜玉波委员建议，增加关于电子商务经营者收集、使用用户个人信息的特殊限制规定。