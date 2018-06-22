乐视网:正积极激活核心业务 与腾讯京东处合作发展期

原标题：乐视网董事长：正积极激活核心业务，与腾讯京东处合作发展期

澎湃新闻记者 陈宇曦

乐视网年度股东大会在北京召开。

6月22日，乐视网（300104）在北京召开2017年度股东大会，审议关于2017年年度报告、乐视网和乐融致新（原名乐视致新）向融创旗下天津嘉睿申请借款、向银行等金融机构申请综合授信额度等议案，此次出席的乐视网高管包括董事长、总经理刘淑青，董事会秘书赵凯，财务总监张巍，以及独立董事王雷让和郑路，监事代表田炳信。现场出席的股东和股东代表共22人。

一年前的6月28日，乐视网召开2016年度股东大会，由时任乐视网董事长的贾跃亭主持。而今，贾跃亭已经从乐视网的实际经营管理中离开，将个人经历转向了电动汽车公司Faraday Future，留下乐视网和乐视非上市体系巨额的关联交易待解。

乐视网的经营情况、与贾跃亭的债务处理成为本次会议上股东关注的焦点。

现场有投资者提问，2018年上半年乐视网以及乐视电视运营主体乐融致新（原名乐视致新）的经营情况是否有所扭转。

对此，乐视网董事长刘淑青回应称，目前管理层正积极努力重新激活公司核心业务，引入的腾讯、京东等合作伙伴正在合作发展期。后期公司将从三个方面持续改善经营环境：

1， 用户服务层面：公司始终将用户服务和体验放在第一位，因此公司全体员工克服困难、集中资源将超级电视的内容扩充及整合作为公司第一要务，希望不断提升用户满意度，满足用户家庭娱乐需求，公司还将继续积极寻求与其他内容服务商开展合作，为超级电视的最终用户提供更多元化服务，不断提升用户体验。

2， 资金层面：积极与相关金融机构协商贷款展期，并努力解决公司面临的经营困难及资金压力，着力通过恢复各项主营业务的开展以重新激活公司的现金流和供销体系。

3，产品层面：公司今年将继续结合自身的软件、硬件产研优势，内容互联网运营优势，进一步强化公司的产品能力，新一代的超级电视目前研发已经接近尾声，下半年将投入市场，新一代超级电视将更加符合家庭智能娱乐场景化需求，届时将与广大超级电视用户分享科技带给家庭生活的改变与体验。

刘淑青称，希望公司通过不断努力 让用户和乐迷感受向好变化。

对于乐视网和腾讯、芒果TV的合作，刘淑青称，扩充了超级电视的内容丰富度，有效提升了用户体验，“截止目前，超级电视已经具备集影视内容、购物等多方面用户服务能力，今后公司将持续改善，力争为用户提供更精准贴心的服务。”

刘淑青称，“乐融致新业务的未来发展，将促进乐视上市体系业绩提升，符合公司持续发展的方向和长远利益。尤其在当前公司整体仍未走出资金困境的情况下，公司管理层竭尽全力恢复超级电视面向用户的服务能力和内容优势，希望通过公司持续不断的努力，广大用户和乐迷朋友能一步步感受到公司向好的变化。”

刘淑青还介绍，乐视网正在探索业务发展机会。“上市公司其他业务板块同样面临着沉重的历史债务及资金困境，目前公司全体员工仍然在全力以赴地探索业务发展机会，并已实现局部业务的创新，具体讲，乐视视频业务依托海量片库仍维持稳定的运营能力，前几天乐视视频的独播剧《白鹿原》获得第24届上海电视节白玉兰奖最佳电视剧，另外在短视频业务领域也做了初步尝试，目前团队正在积极推进中；云计算公司一方面保持对超级电视和视频业务提供稳定的技术服务，同时团队也在积极探索更广阔的社区和家庭场景的云服务模式。今后，我们将继续发挥科技的力量，更好的服务家庭用户，拉近家人与家人的关系，与用户一起开创家庭娱乐的新场景。”

附：乐视网2017年度股东大会审议事项

此次大会共审议18项议案：

1、审议关于《2017年度董事会工作报告》的议案；

2、审议关于《2017年度监事会工作报告》的议案；

3、审议关于《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案；

4、审议关于《2017年度财务决算报告》的议案；

5、审议关于《2017年度利润分配预案》的议案；

6、审议关于《公司2017年经审计的财务报告》的议案；

7、审议关于《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

8、审议关于《乐视致新电子科技（天津）有限公司拟向天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司申请借款5亿元的议案》；

9、审议关于《为控股子公司提供担保的议案》；

10、审议关于《乐视网信息技术（北京）股份有限公司拟向天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司申请借款12.9亿元的议案》；

11、审议关于《为公司借款提供反担保暨关联担保的议案》；

12、审议关于《提名李宇浩先生为董事候选人的议案》；

13、审议关于《2018年日常关联交易预计的议案》；

14、审议关于《2017年度计提资产减值准备的议案》；

15、审议关于《公司及并表子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

16、审议关于《2018年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；

17、审议关于《修改<公司章程>的议案》；

18、审议关于《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。