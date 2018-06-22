小米香港IPO路演会场爆满 雷军笑称估值是腾讯乘苹果

原标题：小米香港IPO路演会场爆满，雷军笑称估值应该是腾讯乘苹果

澎湃新闻记者 杨鑫倢 综合报道

小米下周一招股，雷军和管理层于投资者午餐会上现身。 香港经济日报 图

中国智能手机制造商小米6月21日在香港举行IPO（首次公开募股）路演，敲定新上市编号为01810，全球发售共21.8亿股新旧股份，当中公司集资约39亿美元，以及股东减持套现约21亿美元。

据香港经济日报报道，参与投资者推介会人士透露，首日国际配售料已超额认购。

小米公司创始人、董事长兼首席执行官雷军雷军现场笑容满面：“小米的估值应该腾讯乘苹果的估值。”尽管小米募资额和估值都大缩，但仍然近两年来全球最大规模首次公开发行（IPO）。

据港媒消息，当天的投资者午餐会，数百投资者及众多传媒到场，会场爆满。会场内共设有27张圆桌，每张坐满10人，连同场内其他投资者，约有300人出席。

雷军和小米高管包括林斌、周受资、洪锋、王川、黎万强、刘德等人在会后出来让传媒短暂拍照，场面一度混乱，未接受访问，只表示欢迎媒体6月23日出席记者会。

据香港经济日报的报道，路演派发的初步招股书显示，小米和现有投资者将以每股17~22港元发行21.8亿股股票，当中约65.3%是新股，其余是旧股，对应的融资规模为47.2亿-61.09亿美元。每手200股，入场费4444港元。

小米IPO路演销售文件。微信公众号“雷帝触网” 图

小米已引入中国移动、高通、保利集团、顺丰同招商局等7个机构作为基石投资者，共计认购5.48亿美元股份，约占公开发售总额的10%。据此计算，小米引入基石投资者的定价为540亿美元。

香港公开招股部分，将于6月25日至28日进行，7月9日挂牌上市。据销售文件，小米若公开发售部分超购逾100倍，将扩大公开发售部分至10%，即提供2.18亿股股份，相当于逾百万手股份。

假设不行使所谓的超额配售选择权，此价格区间对小米的估值为539亿美元至690亿美元，低于早前700亿美元至800亿美元的估值目标。不过，彭博汇整的数据显示，该交易仍然有望成为2016年9月中国邮政储蓄银行透过香港IPO筹资76亿美元以来全球规模最大IPO。

“这次550亿美元的定价，就是我也不想开价了，你们随便开吧。总不至于连550亿美元都不值吧？”据界面新闻报道，雷军现场如是说道。2014年底，小米第五轮融资时估值450亿美元。

界定小米仅仅是硬件公司，还是一家互联网公司，会对小米的估值产生较大的差异。在香港上市的很多新经济公司都还没有得到市场的认可，市场吸收雷军的概念还需要时间。

雷军提到，当天他去一个全球最大基金之一的公司路演，谈了十次，该基金仍有人存在担忧，他则表示：“如此创新的东西，如果大家一看就明白，就不算创新了。往往创新的东西都会超越你的认知，不超越你的认知，怎么能够叫创新呢？”

雷军称，2017年小米的互联网服务收入占比8.6% ，超过60%的毛利来自互联网服务。在2017年营收1146亿元基础上实现了67.5%的增长，一季度增长87.5%，在大规模企业里，增长全球第二。这一增长的背景是全球手机出货量下滑。

“放眼未来十年，世界上最大的手机公司极有可能是一家中国公司，不是华为，就是小米，有极大概率，就是小米。”现场一片笑声中，他补充道，“人总要自信一点！”