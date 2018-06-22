实地走访爆雷唐小僧:投资者挤爆报案大厅 实控人成迷

图片来源：视觉中国

这家实为高额返利性质、广告遍地开花的平台，还存在央企背景、P2F模式名不符实，高管团队豪华却疑似为“门面”，实控人背景神秘等蹊跷。

原标题：实地走访“爆雷”网贷平台唐小僧

来源：界面新闻

作者：张晓云

“我过了一个很昂贵的端午节。”投资者李小姐在网贷平台唐小僧投资的10多万元无法提现，客服也不知所踪。

6月16日，对外宣称具有央企背景、并号称交易量达800亿元之巨的网贷平台唐小僧“爆雷”。有赶赴唐小僧母公司——资邦金服网络科技集团有限公司(以下简称“资邦金服”)办公现场的投资者反馈，资邦金服确已被上海警方查封。

界面新闻了解到，目前上海经侦已对资邦金服立案侦查，尚未对外通报具体案件信息。而这家实为高额返利性质、广告遍地开花的平台，还存在央企背景、P2F模式名不符实，高管团队豪华却疑似为“门面”，实控人背景神秘等蹊跷。

唐小僧母公司资邦金服被公安部门查封。 投资者供图

投资者挤爆报案大厅

6月19日下午，界面新闻记者赶赴位于浦东新区陆家嘴世纪金融广场的资邦金服办公现场，该楼保安称，2号楼27楼已被公安查封，现在已不允许上去。

资邦金服上海总部。拍摄：张晓云

记者在楼下碰到资邦金服前员工。据其中一位员工表示，他们也是在端午节看新闻才知道单位被封了，目前社保关系还在公司，有薪资未结算。其中一位自称是资邦金服前法务的男士正在向其他员工解释，如果最后公司非法集资成立的话，最后公司清算时他们的利益和投资者投资款的排序问题。

公司员工。拍摄：张晓云

据了解，之前在27楼办公的员工有将近1000人。

现场保安告诉记者，投资者可以去康桥路1720号经侦支队交材料报案。

随后，记者来到了位于康桥路上的经侦支队。下午4点左右，因资邦金服来报案的上百位投资者簇拥在受理大厅内。

报案现场。拍摄：张晓云

现场开设了2个窗口专门接收材料。

拍摄：张晓云

窗口贴着的通知写明了报案所需材料、目前案件情况和官方通报途径。

报案所需材料包括个人陈述笔录、合同协议复印件、银行流水、身份证和银行卡复印件等。

上海市公安局浦东分局已对该案立案侦查，案件正在办理过程中。官方的通报途径为“警民直通车-上海“。

在场报案并填写个人信息的投资者约有几十人，窗口接收的材料已经叠了厚厚三摞。

现场填写材料 拍摄：张晓云

除了现场报案提交材料外，身处外地的投资者该如何报案？据部分外地投资者描述，目前，其所在当地的警方还未接到协查通告，故暂不接受有关唐小僧的报案。

对此，现场窗口的一位民警回复记者称，外地的投资者可以按照通知准备材料后快递至上海办案点。

截至界面新闻发稿，官方尚未通报该案件的情况。

高额返利平台 广告遍地开花

为何会有那么多的投资者被吸入唐小僧这个号称规模800亿的平台？它的魔力究竟在哪里？

唐小僧在互金圈是著名的高额返利平台，被投资人戏称为“高返平台的站斗鸡”，这家平台持续不断送“羊毛”，包括天标、月标，除了返利外还送手机电脑等礼物。

公开资料显示，唐小僧是资邦金服打造的一家网络借贷信息中介服务平台，实际却是高额返现平台，有投资者反映称，唐小僧理财的“羊毛”已经达到了投资100元活期奖励30元现金的高度。

“要不是唐小僧一直发返利券，我不会投的。”报案现场一位自称套了40多万的投资者向界面记者表示。据其描述称，唐小僧APP上的项目年利率才只有10%，但是过去半年内，唐小僧一直在送券，比如投资一次额外奖励2千。

另有一位女生情绪激动地表示，要不是为了一个苹果手机，她早就在5月撤出了，事发后还有13多万套在里面取不出来。“当时唐小僧的工作人员还信誓旦旦说平台没有问题，现在这些人全部失联了。”

除了不断返利外，唐小僧还热衷于赞助各种活动，广告投放遍地开花，曾在多部热播剧和综艺中冠名或投放贴片广告。

“我是今年年初看了电视剧《琅琊榜2》的贴片广告才投的唐小僧。”一位90后女生向记者吐槽。

据自媒体“娱乐资本论”早前报道，在网贷线下推广被限制后，在网剧中插播广告成为互金平台的香馍馍，价格高达两三百万每条，并有诸多公司蜂拥争抢。

现场另有一位年轻男士至今仍不敢相信资邦金服就这样出事了，“前两天还在《机器人争霸》（综艺）看到它的广告。”

除了贴片电视剧、特约赞助综艺外，唐小僧还投了不少电梯广告。

据《证券时报》报道，唐小僧为了迅速扩大规模，在分众传媒投了不少电梯广告，据不愿具名的业内人士透露，唐小僧的广告投放力度属于行业前列，每年广告投放金额保守估计在5000万元以上。

目前，唐小僧具体涉案金额不详。根据唐小僧官网介绍，早在2017年8月，唐小僧注册会员就突破1000万人，交易额超750亿元。奇怪的地方在于，自此以后公司就再也没有公布过成交量，原因在于其成交量被媒体质疑造假。

央企背景遭“打脸” P2F名不副实

此外，唐小僧母公司资邦金服还曾自称央企背景。

资邦金服公开宣传显示，2017年1月20日，资邦金服正式被“央企”瑞宝力源战略重组，变身成为“央企”旗下的平台。此前有媒体报道称，瑞宝力源的“央企背景”其实是指背后的母公司“中国瑞宝国际合作有限公司”。

中国瑞宝官网显示“中国瑞宝国际合作有限公司是经国务院批准，于1985年在国家工商行政管理总局登记注册的国家级国际经济技术合作公司。涉及的业务领域包括：核能、航空、航天、新能源、机电、国际安防、金融、投资……”

不过中国瑞宝正极力与瑞宝力源撇清干系。6月21日，中国瑞宝在官网发布声明称，“瑞宝力源公司不是我公司出资设立的公司或企业。瑞宝力源公司设立的各种冠以“瑞宝”字号和号称瑞宝下属公司的企业或机构，均未经过我公司批准。瑞宝力源公司及其子公司各类行为均不能代表我公司及我公司所属成员单位，我公司及所属成员单位不承担瑞宝力源公司及其子公司任何行为所造成的一切法律后果。”

中国瑞宝同时表示，自本声明之日起，瑞宝力源公司及其子公司须采取一切有效措施立即停止以中国瑞宝或其所属成员单位名义对外宣传和从事商业等各类活动。否则，中国瑞宝将立即启动相关司法及行政程序依法追究瑞宝力源公司及其子公司的法律责任。

公开资料显示，唐小僧运营公司为资邦元达（上海）互联网金融信息服务有限公司，成立于2014年10月，注册资本26000万元，法人为陶蕾。资邦元达的股东分别为资邦金服网络科技集团有限公司（持股占比达99%）、资邦（上海）投资管理有限公司（持股占比为1%）。

令人感到吊诡的是，唐小僧之前对外宣称自己是P2F公司，不是P2P。

所谓的P2F平台是指，融资人是正规银行、证券、保险等金融机构，金融机构具有完整的风控措施，能够保证资金的安全和收益的稳定，投资者年化收益率区间大致为7-9%，安全性远高于一般的P2P（个人对个人）、P2B（个人对企业）类产品。

但是此前，唐小僧就饱受信息披露问题的质疑。

据媒体此前报道，唐小僧下架了活期理财项目，主打江西赣南金融资产交易中心（赣金所）和广东华侨金融资产交易中心（侨金所）合作的产品。此外，定期理财当中，唐小僧保留了由GTSY保理（天津）有限公司提供的资产，风控审核，收账都是由该公司进行。

GTSY保理（天津）有限公司目前大门紧锁 投资者供图

但是有天津的投资者向界面记者反映，事发后他实地去了该公司，目前也是大门紧锁，空无一人。

在产品的银行存管上，唐小僧先后至少换过3家。据了解，唐小僧最早期对接过江西银行，银行尽调下来的结果说“有窟窿”，所以没合作。后来又签约了民泰银行，但后期监管严格，使得民泰与其暂停了技术合作。

2017年6月，有媒体报道，唐小僧母公司资邦金服与上海银行签署全面战略合作协议。但上海银行内部人员向界面记者表示，该行和资邦金服至今未开展任何业务合作，也未同唐小僧签署过任何存管业务合作协议。

高管团队豪华 实控人成谜

一位资邦金服员工向界面记者透露，资邦金服人事关系错综复杂，但高管主要分为两类：明面上的高管多为外聘，身家清白履历光鲜，主要用于对外增信并负责非核心部门的管理，被称为“外聘高管”；“实控高管”均为实控人邬再平的心腹，履历普通，声名不显，但公司的核心权力掌握在他们手中。邬再平背景神秘，公开信息寥寥。

记者查阅过往新闻和资料发现，资邦金服确实有多位高管履历亮眼。

截图来源：资邦金服官网介绍

据资邦金服集团官网披露，常务副总裁卢伟，拥有30多年商业银行和商业金融领域从业经历，先后任职招商银行、平安银行总行和上海分行、通联支付。主要参与了招商银行“一卡通”、“一网通”网上银行、平安银行“新一贷”、通联“通联现金管理”和“通联POS流水贷”等项目，在全国具有较大的影响力和品牌知名度。在商业银行负债业务、资产业务和中间业务以及互联网金融账户交互、资金交互、现金管理、财富管理等方面具有丰富的管理、实操和创新经验。

2016年11月，据媒体报道称，温州银行前副行长、曾同时主持银监会两个处室工作的“大才女”唐岫立博士在出席“中国新金融高峰论坛”时，以上海资邦金服高级副总裁兼首席政策官的身份接受了新华网专访，确认了此前有关她转型新金融的传闻。

据资邦金服集团官网披露，唐岫立任高级副总裁暨首席政策官。先后任职于中国人民银行、中国银监会、温州银行，历任中央国家机关行政职务及温州银行党委委员、副行长。长期从事我国银行业监管政策、货币政策、信贷政策及金融支持实体经济发展政策的研制、实施及后督工作，擅长银行经营管理、实体企业财务分析、行业运行分析，熟悉国家产业政策、宏观调控政策。

此外，据媒体报道称，2017年4月，原中国人寿保险股份有限公司副总裁、纪委书记周英出任资邦金服监事会主席并正式开展工作。