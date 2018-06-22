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人民日报：聚集优质内容是优质平台必须承担的责任

人民日报：聚集优质内容是优质平台必须承担的责任
2018年06月22日 06:54 人民日报
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　　汇聚“众人之智”，是一个优质平台的巨大机遇，也是一个优质平台必须承担的责任

　　原标题：用优质平台凝聚“众人之智”(人民观点)

　　“订阅了很多公众号，却不知道该看什么”“铺天盖地的‘猜你喜欢’，但没有真正想要的”“刷完朋友圈、客户端，因为没有沉淀下什么而更焦虑了”……随着“用户生产内容”的流行，各类信息聚合平台兴起，信息海洋的边界前所未有地扩展，获取信息的方式也前所未有地便捷，但与此同时，“信息焦虑”也成为不少人面对互联网时的一个烦恼。

　　信息焦虑从何而来？一个重要原因，是信息爆炸与信息匮乏之间的悖论。有机构统计，如果将2013年产生的数据存储到光盘上，并且把光盘分成5堆，每一堆都可以从地球延伸至月球。到现在，数据量肯定会更大。然而，信息爆炸并不意味着有用的内容俯拾即是，恰恰相反，信息的极速膨胀稀释了有效信息，增加了有效信息的获取成本，从而形成有效信息的相对匮乏。就像原本能听到的旋律，被不同的旋律干扰后，反而听不到了。信息焦虑，其实是找不到有效信息的焦虑。

　　可见，有效的信息、精辟的洞见固然重要，但只有让这些内容抵达受众，才能真正产生影响力，满足人们的需求。由此也不难理解，人们为什么纷纷向社交平台和资讯聚合平台聚拢。因为平台充当了“蓄水池”的角色，让散落在互联网的信息汇聚在一个“内容池”之中；另一方面，平台也起到了“输水管”的作用，在信息生产者和需求者之间，建立起连接渠道，让人们知道去哪里寻找信息。也正因此，有人甚至判断，新媒体的发展进入了“平台时代”。

　　平台看起来是一个技术产品，似乎没有好坏之分，但因为有内容、有用户，所以必然有优劣之别。试想，假如平台汇聚了大量信息，却是些劣质的、低俗的内容，这样的平台如何能创造价值？即便内容产品多元多样，却是“你想看什么才给你看什么”，又怎么能提升整个社会的认知水位？缺少把关人，没有“过滤器”，任劣质内容泛滥，唯流量是从，这样的平台最终只会带来信息污染、制造信息茧房，甚至因为强化了偏激观点、极端情绪，制造群体的对立、撕裂社会的共识。既能汇聚起有价值的内容，又能让用户便捷而充分地从这些内容中获益，才是一个优质的内容平台、信息平台。

　　互联网的一个特点，就是激活了潜藏于公众的强大创造力，汇聚每个人的一得之见，就可能变成真知灼见。从论坛、博客到微博、微信，公众的参与让新媒体内容更丰富多彩。实现优质生产机构、优秀内容人才的大汇聚、大融合，才能让内容生产满足不同的且不断增长的需要，将网上和网下的力量凝聚到一起，汇聚成壮大网上正能量的强大力量。汇聚“众人之智”，是一个优质平台的巨大机遇，也是一个优质平台必须承担的责任。

　　让好内容抵达读者，对于内容生产者是激励，对于读者也是提升，这是一个正循环过程。反之，低俗媚俗内容盛行，则难免会劣币驱逐良币。对平台的发展而言，这同样重要。一个资讯聚合平台曾做过调查，用户关注一个账号的理由，得票最高的选项是“看到喜欢的内容后，浏览账号其他内容，喜欢便关注”，远超“常做福利活动”“名气大”等选项。以优质内容吸引用户，以优质内容赢得竞争，既是平台应有的追求，更是平台得以持久发展的一条生命线。

　　把优质内容聚集在优质平台上，是塑造良好新媒体内容生态的一个关键。人与信息的连接，让互联网形成了一些中心节点，平台便是其中之一。也正因此，主流媒体要善于借力，用好既有平台，让主流价值传得更远，赢得更多读者；同时也需要自己搭建正能量的内容平台，以主流价值灌注内容生产、以理性声音引领公共表达、以众力众智满足众人所需，让新媒体内容成为主旋律的重要声部、正能量的基本底盘。

　　有人说，在全媒体时代，注意力是最宝贵也最稀缺的资源。平台不是通过“吸睛”来“吸金”的内容大卖场，而是应该把宝贵的注意力凝聚在对的地方。让有意义的内容与有价值的平台相遇，让有水平的作者与有需求的受众相遇，平台就可能成为我们时代文化的水源、内容的高地，构建起更加活跃也更加健康的新媒体内容生态。

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