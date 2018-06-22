美最高法支持向电商征收营业税 特朗普称“大胜利”

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美国电商步入全面征税时代：线上线下公平竞争

新浪科技讯 北京时间6月22日上午消息，美国最高法院做出一项裁决，在该裁决的支持下，美国各州也许会强迫网络零售商交纳营业税。

事情是这样的：Wayfair、Overstock.com、新蛋向法院起诉，要求废除南达科他州（South Dakota）的一项法律，但是美国最高法支持该法律。1992年，美国最高法院曾经给出判决，禁止美国各州向那些在该州没有实体存在的企业（比如州外线上零售商）收取营业税，新裁决推翻了之前的裁定。

最高法给出裁定之后，线上零售商的股价下跌；联邦报告认为，征税可以给国库带来新营收，每年最高达到130亿美元。

总统特朗普在Twitter发消息称：“围绕网络营业税问题，这是我们在最高法院获得的一大胜利，早该这样了，站在公平和国家角度来看是一大胜利，对消费者和零售商也是一大胜利。”

在新裁定的支持下，消费者在网上购物时可能要多交一些税，因为许多网络零售商没有向各州交纳营业税，而实体企业却要交税，所以网商有优势。

2016年，南达科他州颁布一项法律，它将矛头对准较大的州外电商企业，如果营收累积达到10万美元，或者独立交易达到200宗，就要交纳营业税。其它一些州也准备对州外线上购物交易征收营业税，可能会引起更多的法律纠纷。

受到新裁定的影响，Overstock股价下跌7.2%，Wayfair下跌1.6%，虽然两家企业都说裁定不会对业务造成重大影响。亚马逊股价下跌1.1%。

亚马逊并没有卷入最高法院的案件。如果商品是由亚马逊网站直接销售的，亚马逊会交纳营业税，如果商品由第三方厂商通过平台销售，一般不会收取营业税，而后一种交易占了亚马逊总销售的一半。有了新裁定的支持，现在美国各州也许就可以征收更多税款了。(中天)