人民日报：为线上购买彩票拧紧安全阀门

原标题：为足彩拧紧安全阀门(人民时评)

网络平台夜宵订单猛增，餐馆里提前添置大屏幕电视，彩票店忽然变得拥挤……每逢世界杯足球赛，不少行业都会迎来一股消费热潮。

跟赌球不同，足球彩票的发行和运作由政府统一安排，有相应的监管程序，所筹集来的资金被用于公益事业，因而受到法律的保护。当足彩与世界杯呈现出越来越强的相关性，足球彩民的基数也在逐渐扩大。据统计，2014年巴西世界杯期间，中国竞彩足球销售123亿多元；本届世界杯开赛仅一周，中国竞彩销量已达百亿元左右。在观赛之余购买足彩，既增添了几分期待，又能助力社会公益事业。这与绿茵场上精彩的竞技相映成趣，成为观察世界杯生态的一个独特场景。

随着信息技术的发展，人们已经不再满足于仅仅从线下彩票店购买足彩，也希望能在手机上“一键下单”。在这种背景下，不少“杂牌军”隐匿其间，埋下了购彩陷阱。从线上购彩平台的“搭车销售”，到潜伏于社交平台的赌球交易，种种违规售彩形式并不鲜见，令人防不胜防。稍有不慎，就容易落入圈套、上当受骗。此前媒体就曾披露，有的犯罪嫌疑人铤而走险，未获授权许可却在网上销售彩票，截留了1亿元彩票款“坐私庄”。因此，对于除了实体彩票店以外的各种售彩形式，消费者有必要保持高度警惕，切勿因一时轻信而遭受损失。

不可否认，线上购彩不仅方便快捷，还能让足彩不断拓展互动、娱乐的空间，但前提是必须依法合规。早在2015年初，有关部门就对互联网销售彩票行为作出明确规定：未经批准，任何单位不得开展互联网销售彩票业务。设置“门槛”的原因很简单，就是要将交易风险控制在最小范围内，确保彩票资金的绝对安全，从而更好维护彩票业赖以生存与发展的根本。据报道，世界杯期间，多个线上竞猜平台已停售相关彩票。类似举措，反映了严控网络售彩的鲜明导向，符合让彩票市场“平稳有序、安全可控”的现实需要。

有人也许会认为，严控线上售彩准入，未免有些多余，毕竟有行业监管、有市场调节。然而，对于足彩而言，考虑到互联网销售的涉及面之广、管理难度之大，光靠无形之手很难做到风险尽除，还必须借助有形之手的把关调控。毕竟，一旦有某一家网站“跑路”，损害的将不仅仅是一部分彩民的利益，也会影响彩票事业整体的健康发展。最好的安全措施，就是强化监管、落实责任。面对信息泄露、徇私舞弊、数据造假等隐患，只有让行业监管水平和个人风险防范意识同步上升，才能真正筑牢安全堤坝，让各种违规行为无空可钻、无机可乘。而在现阶段，走进体彩网点购买世界杯彩票，仍然是最安全可靠的途径。

世界杯激战正酣，除了分析研究、谨慎预测，我们更应把握好其中的度，量力而行、理性购彩，尤其不能通过非正规渠道押注。携手同行、一起拧紧安全阀门，中国彩票事业必将在改革创新中赢得更大空间，激发更多正能量。

《 人民日报 》（ 2018年06月22日 05 版）