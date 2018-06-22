报道称谷歌员工再次抵制为美国军方研发的工具

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原标题：除Maven项目外 报道称谷歌员工正抵制另一种为美国军方研发的工具

据外媒CNET报道，由于其员工的抗议，谷歌此前退出了Project Maven项目，这项军事计划使用人工智能来推动有针对性的无人机攻击。事实证明，这不是唯一引起该公司员工反对的政府合同。

据彭博社报道，一个名为“九人小组”（Group of Nine）的谷歌软件工程师团体拒绝在周四早些时候为一项名为“Air Gap”的安全功能项目工作，因为该项目将帮助该公司赢得敏感的军事合同。据报道，谷歌的高级技术主管Urs Hölzle表示该项目将被推迟。

4月工程师的抵制引发了更多的员工抗议活动，导致Project Maven项目到期。超过3000名谷歌员工向该公司首席执行官 Sundar Pichai 发送一份请愿信，敦促该公司终止与五角大楼的合作。

随后美国立法者在一封写给Pichai的信中敦促该公司与华为结束合作关系后，Project Maven项目的争议再次受到关注，并指出他们对该公司决定结束与美国政府的工作感到失望。

“我们敦促你重新考虑谷歌与华为的合作伙伴关系，特别是你们公司最近拒绝与国防部续签重要的研究合作项目Project Maven，” 信中指出。“虽然我们很遗憾谷歌不想继续保持军方和科技公司之间长久而富有成果的合作传统，但我们更感到失望的是，谷歌显然更愿意支持中国而不是美国军队。”

尽管谷歌已停止与美国政府合作开发与人工智能有关的武器，但目前还不清楚“Air Gap”技术是否仍在开发中。

Google并非唯一一个在政府合同方面面临关注的科技巨头。周一，美国公民自由联盟向亚马逊发送了一份有超过15个签名的请愿信，要求该公司停止向执法部门出售其监控系统。

谷歌没有立即回应置评请求。