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FB COO桑德伯格赴检察长闭门会 解答隐私保护疑问

FB COO桑德伯格赴检察长闭门会 解答隐私保护疑问
2018年06月22日 08:49 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间6月22日上午消息，彭博社援引消息人士的说法称，Facebook首席运营官谢丽尔·桑德伯格（Sheryl Sandberg）正在美国各州检察长的一次聚会上发表讲话，非公开地回答他们关于剑桥分析公司数据泄露丑闻的问题。

　　Facebook证实，桑德伯格本周四参加了在俄勒冈州波特兰举行的美国检察长协会的聚会，但没有公布更多细节。

　　消息人士表示，桑德伯格将在此次活动上接受提问。自丑闻爆发以来，Facebook与各州检察长保持联系，但此次聚会提供了难得的机会，让Facebook可以同时与其中许多人交流。2013年，桑德伯格也曾参加同样的聚会。

　　Facebook处理用户数据的方式正遭到各州司法部门的批评。今年3月，《纽约时报》和其他媒体爆料，有应用开发者在未经用户同意的情况下，将数百万Facebook用户的数据提供给政治咨询公司剑桥分析。纽约州和密苏里州等州的检察长随后启动了调查，今年3月有34个州要求Facebook回答与数据共享和隐私保护的问题。

　　Facebook一直在努力回答美国联邦政府关于其隐私丑闻的疑问。该公司于今年4月派遣CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）参加了国会听证会，近期还提交了对后续问题的回答。(李丽)

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