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互联网违规售彩恐卷土重来 背后隐藏重重隐患

互联网违规售彩恐卷土重来 背后隐藏重重隐患
2018年06月22日 08:14 人民日报
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　　原标题：小心互联网彩票卷土重来（谈经论道）

　　作者：张 隽

　　已被清理整顿3年的互联网违规售彩借着世界杯有所抬头。对此，有关部门应强化监管，别让违规网站再次把黑手伸向广大球迷和彩民。

　　世界杯是球迷的狂欢节，也是竞猜型体育彩票热销的契机。不过，就在前两天，朋友圈里一条从网站上购买彩票的截图却让人心生疑惑：互联网违规售彩不是很早就被清理整顿了吗？为什么在网上还能买到彩票？疑惑之下，搜索一番，发现还真有一些互联网平台违规售彩。

　　说起来，利用互联网销售彩票不是个新鲜事儿。比起线下实体店渠道，利用互联网售彩似乎更方便，购买记录也便于查询。因而，前些年通过互联网实现了彩票销售额快速增长。

　　比如，一些假冒的售彩网站并没有与彩票中心合作，而是私自坐庄。彩民如果中得小额奖金，或许能够提现，但如果中了大奖，这些诈骗网站就干脆耍赖潜逃，拒绝赔付。彩民投诉无门，自身利益受到极大损害。　　但是，这背后却始终隐藏着重重隐患。

　　再比如，通过互联网购买彩票，彩民与网站在信息上是严重不对称的。一旦产生纠纷，这种不对称会让彩民很吃亏。

　　此外，对于很多售彩网站来说，用户的信息安全也是个大问题。由于缺乏有效的安全防护措施，彩民的身份和账户信息等重要数据存在被盗或被恶意使用的高风险。

　　对于很多球迷来说，买彩票能够提升自己的参与感，为观看体育比赛增添乐趣，但互联网购彩的风险却显而易见。正是考虑到这些潜在的隐患，3年前财政部等八部委联合下发公告，互联网违规售彩被全面清理整顿。不过，从眼下的情况来看，在巨大的利益驱使之下，一些网站还在“顶风作案”。

　　其实，彩票行业并不排斥互联网。相反，互联网技术在现代彩票行业的快速发展中起到了重要作用，如今的彩票线下实体店销售渠道已经离不开互联网技术。但鉴于彩票的特殊性，利用互联网销售彩票需纳入严格监管，擅自利用互联网违规销售彩票的行为应坚决杜绝。

　　世界杯赛事还在继续，彩票的销售也不会停止。如何防止那些违规售彩网站成为广大彩民的风险点，显然应该引起监管部门的加倍重视。毕竟，保护好彩民的合法权益，才是彩票行业健康发展的根本前提。

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