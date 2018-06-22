二手车骗局：上百戏精网络平台专发假信息 骗走千万

[编者按]

骗子们借助新兴概念和发达的网络，花样翻新。澎湃新闻梳理分析大量裁判文书，发现相似的犯罪套路往往引发大量刑事案件，其一大特点是：诈骗套路易被复制。

澎湃新闻近期推出系列报道，拆解、归纳这些犯罪套路，以提醒读者，谨防上当。当然，也提醒骗子们，规制骗术的条文都在刑法里装着呢。改邪归正，回头是岸。

澎湃新闻记者 谭君

二手车买卖中，一种新型的诈骗方式自2012年悄然兴起。

骗子们通过在58同城、赶集网等网络平台发布虚假二手车信息，变身为“戏精”，从订金开始，一步步引诱被害人打出购车尾款、送车费、牌照费。2014年起，骗子们又在诈骗流程中使用改号软件，将骗局升级换代，上当受骗者遍布全国。

此类二手车买卖新型犯罪案例已经公布的不在少数。澎湃新闻从中国裁判文书网上搜索到51份裁判文书，经统计，获刑的诈骗犯多达184人，判决书提及的受害者超过200余人，犯罪金额近千万元。

此类诈骗犯罪近年愈演愈烈。2018年2月，湖南长沙岳麓区法院一审宣判了一起涉及一个37人团伙的此类诈骗案，他们实行公司化管理，集团化运作，按照一套话术，不到一年时间诈骗金额超百万。

典型套路：发布虚假二手车信息，从订金开始骗

奥迪A4，二手，售价13200元。

这是一名河南尉氏籍受害者翟斌（化名）在浏览58同城时，看到的一条价格令人惊喜的售车信息。

他随后拨打了卖家留下的电话，却没有想到由此陷入一场连环骗局，“卖家”从押金到尾款，再到送车、上牌照，把他骗了个遍。

过程是这样的：2015年9月1日，他在58同城网看到“恒昌套牌车销售有限公司“销售的这辆低价奥迪A4轿车后，拨打了上面留的电话，一名男子接了电话，称奥迪A4卖得快，要他先交600元押金，6天后，卖家说把购车尾款也打过去，就把车给他送到他所在的尉氏县，他信以为真，又打了12600元。这还没完，卖家又要4000元，说是送车和上牌照的费用，此时，他才意识到受骗。

而所谓“卖家”，此刻正在千里之外的长沙市出租房内，用“话术”一步步将他“套牢”。不但不曾去尉氏这个地方，售价13200元的奥迪A4也根本不存在。直至2015年11月4日，警方在长沙市天心区某小区将犯罪嫌疑人刘某抓获。法院查明，刘某使用同样的作案手段，诈骗了17人，受害者遍及河南、河北、四川、云南等9个省份。

这是澎湃新闻搜索到的51份裁判文书中，呈现的一个典型的诈骗故事。

这51份裁判文书中，所呈现的诈骗套路高度相似：骗子们在网上寻找汽车图片，通过美图秀秀等软件，P图发布到58同城、赶集网、汽车之家等网站，制成卖二手车的虚假信息，留下手机号，然后静等“鱼儿上钩”。一旦有人来电咨询买车，便按照事先编好的“话术”，一步步引导客户打钱。

在山西昔阳县法院的一份判例中，被告人刘某波在整个诈骗案中，一人分饰两角，展现了一个“戏精”的套路：先告诉受害人，他让送车的师傅直接联系其本人，随后打开音乐，模拟一种在车里的感觉，同时假装送车司机，用另外一个手机号码压低声音给受害人打过去，并告诉对方，送的车快下高速了。一会，受害人打电话到他之前那个号，他装模作样说司机已经到了，让对方把剩余的车款21800元付清。没多久，他电话查询余额，发现21800元已经到账，立即安排同伙去取款、套现。之后，继续冒充司机向对方索要6800元的车牌费和1000元司机辛苦费。受害人要求他见面，他百度上搜索了一些昔阳县的地名，并用导航主机输入地名模拟导航声音，让对方相信他已经到了昔阳县。

不要以为诈骗分子只是发布低价二手车信息，骗小钱。2016年7月，以湖南娄底某小区为诈骗窝点的周某平和来自云南的姐弟三人，通过在网上发布一条“凌志570轿车，售价75.22万元”的虚假信息，骗取了来自新疆乌鲁木齐的受害人20.8万元。

受害人肖先生称，卖方自称刘先生，车的户口在四川省阿坝州，经协商他被告知其可以把车过户到内蒙古宝昌县，同时双方约定交车地点为河北省张家口市。8月4日他到张家口，8月5日上午10时刘先生电话告诉他车已经到了张家口，需要其把购车款中的20.8万元给他转账过去。他打了20.8万后，对方不再接电话。他只知道“刘先生”是南方口音。

而骗子周某平供述，骗钱当天，他就在车里给被害人打电话，并用随身携带的无线网卡笔记本查找对方说的送车交易地点，几个电话，便忽悠到了这20万余元。

澎湃新闻据上述51份判例统计，此类二手车诈骗被判刑的诈骗犯达184人，判决书提及的受害者超过200人，遍布全国大部分省市和地区，诈骗金额共近千万元。

套路升级：用神秘改号软件，冒充买车人指示付款

澎湃新闻统计发现，51份判例中，34份裁判文书写明是通过在58同城、赶集网散布虚假销售二手车信息实施诈骗，17份写明是通过百姓网、汽车之家、微信公众号、互联网等平台发布虚假信息进行犯罪。

通过分析犯罪情节，澎湃新闻发现，此类诈骗在2014年出现一个升级套路，即发布虚假二手车信息引诱被害人上钩后，利用“改号软件”，迷惑买车人的朋友，使其打款到犯罪分子账上。

改号软件，又称手机任意显示软件，是一种通过网络IP转换，让拨打出去的电话号码，在对方手机或座机上显示为任意号码的一种新型功能软件。

有了这个软件，诈骗分子通过假装让受害人到现场看车验货，来进行更高级的行骗。他们通常会要求买车人务必再叫上一个朋友，两人一起过来。待买车人到场后，又要求其中一人看车，另一人去银行附近等待付款，并约定看车人这边看中车后，给打款人电话马上转账，以防车被他人抢购。当被害人及其同伴到指定地点后，诈骗分子假装是车主，不间断地与负责看车的被害人通话，使其占线，同时，利用改号软件，将作案手机号更改为看车人的手机号码，用以拔打另一名等待付款的被害人的手机，谎称车已看好，从而诱使被害人向其指定的银行卡内存付车款。

51份判例中，近4成判例提到诈骗分子采用了“改号软件”。多份判例还提到，诈骗分子安装了让声音变成与被害人相像声音的魔声软件。

在安徽芜湖市镜湖区人民法院的一起判例中，有因诈骗获刑前科的双峰人王某松，通过改号软件，在2016年3月至8月的短短5个月内，足不出户，让来自全国20个地级市的56名被害人，合计给他打“购车款”77200元。

套路背后：夫妻、父子同上阵，犯罪呈集团化

澎湃新闻梳理裁判文书发现，二手车诈骗套路兴起于2012年。

浙江嘉兴市秀洲区法院判决的一起案件中，2012年3月至8月期间，被告人刘某甲在58同城网、赶集网等网站发布虚假转让二手电动车的信息，并使用事先购买的电话卡、变声软件与被害人进行联系，诈骗20名被害人钱款22530元。

自2014年起，升级版诈骗套路在全国更大范围内呈猖獗之势。同时，诈骗分子的作案方式逐渐演变，从最初的单打独斗到夫妻、父子齐上阵，从师傅徒弟“传帮带”到招募帮工，再到分工明确的工作室、集团化运作。作案地点从最开始的网吧转至出租屋。

在浙江桐乡市法院的一份判决中，被告人余某与刘某芬分工合作，以发工资包吃住、提成等条件，招募了被告人周某、黄某、阿良等人，租住在湖南娄底市娄星区某房屋内，在2015年3月下旬至4月10日的不到半个多月内，诈骗18万元。

在娄底市双峰县的一份判例中，被告人谢某芳供述，她和老公、儿子一起搞诈骗，她负责在老公、儿子诈骗钱财回来时取款。其儿子王某鑫则称，他和父亲每人一台笔记本电脑，上面安装群发帖子的发帖器，以发布诈骗信息，一旦接到“生意”，他们就相互配合进行诈骗，他扮演送车司机，父亲扮演卖车人。

而在湖南长沙岳麓区法院2018年2月宣判的一起判例中，诈骗分子人数达37人，形成了一个稳定的电信网络诈骗犯罪集团，下设财务室、取款组，以及“胖子”工作室、“阿明”工作室、“献妹子”工作室、雍翠盈峰工作室、“军哥”工作室和技术支撑（木有零食）工作室等多个一线工作室。该犯罪集团由庞大的一线工作室业务员队伍，“广撒网”，通过58同城、赶集网等网站发布大量虚假出售二手车图片及文字信息。

裁判文书显示，当被害人咨询买车时，一线业务员按照制定的“话术”称车系走私或者罚没车，可以上牌并送至被害人所在城市，从而骗取被害人信任并通过银行转账收取小额定金，一线业务员将被害人信息统一交给犯罪团伙头目谢某鸯，谢某鸯以指定交车地点为由，要求被害人最多两人同行到达约定地点，然后以一人看车、一人汇款的理由将两人支开；之后拨打电话使看车人手机处于占线状态，其他同案犯则通过改号软件诱使在银行等候汇款的人打款，随后专门的取款组立即前往附近银行ATM机，将赃款取走。

岳麓区法院查明，2015年2月至2016年1月，谢某鸯领导的该诈骗集团实施诈骗作案共计28次，拨打诈骗电话4万余次，诈骗金额共计101万余元。法院一审以谢某鸯等人犯诈骗罪，分别判处有期徒刑十四年至有期徒刑三年、宣告缓刑三年不等，并处以罚金人民币五十万元至一万元不等。

专家解析：这种诈骗破绽其实很多

“由于互联网天然的虚拟特性，此类通过网络实施二手车诈骗的行为更方便，但只要稍具风险防范意识，可以发现很多破绽。”针对此类一再被复制的诈骗套路，湖南湘达律师事务所颜龙律师分析说，比如，在这类诈骗案中，很多卖车人声称车辆系走私车或罚没车，但稍有常识便知道，这种车的处理一般不会通过58同城等网络出售，通常会有一套拍卖流程，从拍卖公告或对公账号等层面，很容易识别是否诈骗。

“对于买车人，出卖人提出一人看车一人打款的购车要求，也容易发现此举有违生活常识，应该高度警惕是否有诈，不见面就要打订金、二手车价格过低等有违生活常识和交易行规的，都应该多留个心眼，”颜龙说，网购二手车存在的较大风险，最典型的是“预订金欺诈”，一般来说，在情况不明时要求交押金或订金之类，可能就有问题，不要轻易汇款。

颜龙提醒：消费者需加强风险防范意识，网上车辆信息需认真核对，最好是询问内行人，或选择正规网站，每个正规网站最下方都有工商局备案的标志，点开后可以看到该网站的备案情况，有很多诈骗网站虽然下面有经营性网站备案信息的图标，但点击后是打不开的；坚持看车后再商谈交易事项。在看车验车过程中，坚持“查证、查人、查车”：检查所购二手车的《行驶证》、《购置附加费证》、《养路费》、《车船税》，上述四证是否与车主身份证、单位证明、营业执照等相关内容是否一致，同时还要特别留意《养路费》的缴费起止日期；检查车牌照的登记日期、年审时间、车主、车型等内容是否一致；检查车牌号、发动机号、车架号，这些号码是否与四证相吻合，还要查看维修记录、保养记录等。