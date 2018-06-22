扎克伯格身价创新高 即将超过巴菲特

新浪科技讯 北京时间6月22日早间消息，Facebook创始人兼首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）现在的身价创历史新高，按净资产算的话即将超过巴菲特。

本周四，这两人在彭博亿万富翁排行榜上离得很近，都差不多是816亿美元。扎克伯格所持有的Facebook资产正在增值，而巴菲特的净资产则在下降。

据彭博社报道，本周三，巴菲特和扎克伯格的净资产差距仅为2900万美元。那天，Facebook的股价上涨了2.3%，这使得扎克伯格的身价上涨17亿美元。

按净资产算的话，扎克伯格已经是全球第四最富有的人。据WealthX的一名分析师估计，他财富的98%来自于所持有的Facebook股票。同时，他在美国加州还拥有价值900万的房产，在夏威夷拥有价值1亿美元的岛屿。

本周三，在Facebook旗下热门图片社交应用Instagram宣布其月活跃用户数量超过10亿后，Facebook的股价因此上涨了不少。

据彭博社报道，伯克希尔·哈撒韦公司首席执行官沃伦·巴菲特的净资产之所以下降，是因为他在做慈善事业。

事实上，巴菲特和微软创始人比尔·盖茨在2010年共同创立了“赠与誓言”（The Giving Pledge），号召全世界的亿万富翁们将他们的大部分财富用于慈善事业。(小宝)