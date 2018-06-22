电商发展态势：电商平台与线下商超加速融合发展

网络零售品质化 物流配送提效率 线上线下促融合

原标题：电子商务高质量发展态势初现

本报记者 王 珂

商务部21日召开例行新闻发布会，商务部新闻发言人高峰回应了近期商务领域的一些热点问题。

电商平台与线下商超加速融合发展

刚刚过去的“618”促销节，电商平台成交量保持较快增长，线下商场也取得不错的销售额。高峰说，从全球范围看，我国电子商务经过十几年的发展，已经从“跟跑”阶段进入了“并跑”阶段，在部分领域，比如市场规模、技术应用等方面已经处在“领跑”角色。从数量上看，我国网络零售额近年来年均增速超过40%，自2013年起，已经连续5年稳居全球第一大网络零售市场。从质量上看，我国电子商务业态模式创新层出不穷，质量和服务水平不断提高，线上线下的融合日益紧密，市场秩序日趋规范。

发言人认为，近期我国电商行业的发展显现出一些新特点：一是网络零售的品质化趋势日趋明显，消费者对高品质商品的需求增长较快。比如，近期一些电商平台上大屏幕高清电视的销售额同比增长10倍，进口生鲜产品同比增长2.5倍。二是物流配送的效率大幅提升。由于大数据、云计算、人工智能等新技术的广泛应用，发货延迟、快递堆积等问题越来越少。三是线上线下融合发展。电商平台与线下商超实现了优势互补，联动发展，正由相互竞争向合作共赢加速转变。我国零售业数字化转型正在加快，电子商务高质量发展的态势初步显现。

东北三省对外投资连续3个月大幅增长

商务部发布的数据显示，今年前5个月，东北三省对外投资14.3亿美元，较去年同期增长88.2%。高峰说，实际上，东北三省对外投资已连续3个月大幅增长，这主要是因为今年以来，东北三省企业积极参与“一带一路”建设，开展国际产能合作，大力推进中白工业园等一批重点项目，此外，也有去年对外投资整体基数较低的因素。

据介绍，下一步，商务部将继续鼓励和支持东北三省有实力、信誉好的企业走出去，以“一带一路”建设为引领，以国际产能和装备制造合作为重点，开展对外投资合作，为企业提供好的条件、好的环境、好的服务，培育企业竞争的新优势，促进产业的转型升级，提升东北地区的对外开放水平。

打造国际一流的稳定、透明、可预期的营商环境

在回答有关欧盟商会调查报告的提问时，发言人表示，我们注意到中国欧盟商会这份调查报告。报告是基于对532家在华投资的欧洲企业调查的结果，其中能看到一些亮点，比如：调查显示，2017年欧洲在华企业经营状况持续改善。66%的受访企业收入超过2016年，93%的企业实现息税前的收入增长，创该调查自2005年以来的新高。61%的受访企业对增长保持乐观，比上年增加6个百分点。

报告认为，企业业绩改善的原因是中国市场日趋成熟，以及不断扩大的消费者对高品质产品和服务的需求。中国的知识产权保护不断加强，认为执法适当、出色的受访企业数量是2013年的两倍以上。中国研发环境的吸引力与日俱增。30%的受访企业认为中国的研发环境优于世界平均水平，是2016年的两倍。61%的中国欧盟商会的会员企业仍将中国视为目前和未来投资的三大目的地之一。

“当然，欧洲在华的企业也表达了一些关切。”高峰说，比如法律法规的透明度问题、执法的一致性问题、市场准入的问题、投资限制的问题等。我们将继续努力，不断提高投资便利化的水平，打造国际一流的稳定、透明、可预期的营商环境，为包括欧洲企业在内的外资企业提供更好的服务。将于7月发布的新版外资负面清单，将大幅减少市场准入限制性措施，大幅提高开放水平。