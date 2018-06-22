顺丰预计上半年净利23亿元 超韵达和申通总和

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截至6月19日，韵达股份、顺丰控股和申通快递3家快递上市公司公布上半年业绩预告，均为预喜。其中，顺丰控股预计上半年最高盈利为23.5亿元，超韵达股份和申通快递净利润总和，韵达股份和申通快递分别预计最高盈利为11.22亿元和9.70亿元。

3家快递公司上半年业绩预喜

近日，快递行业上市公司顺丰控股、韵达股份、圆通速递、申通快递公告5月份经营数据，数据显示，4家公司在5月份业务量和业务收入同比均实现增长，业务量分别增长30.29%、51.75%、26.54%、18.49%。快递业务服务收入分别增长28.46%、30%、23.67%和16.66%。

其中，韵达股份业务量和业务收入增速均为领先。对此，韵达股份解释称，主要是受电商经济持续繁荣和公司服务水平提升等有利因素推动。

《证券日报》记者据Wind资讯数据统计，截至6月21日，13家物流企业公布今年上半年业绩预告，12家中报业绩预喜。其中，韵达股份、申通快递和顺丰控股均预计今年上半年业绩略增，其中韵达股份预计业绩增幅最高。

韵达股份表示，由于公司生产经营稳定，业务量持续增长，预计今年上半年净利润约为8.97亿元至11.22亿元，同比增长20%至50%。今年一季度，韵达股份业绩就保持较好的增速，实现净利润4.04亿元，同比增长44.74%。

另外，顺丰控股预计上半年净利润约为21亿元至23.5亿元，同比增长11.49%至24.76%；公司表示，主要是因为2018年业务增长带来的收入和净利润的稳步增长。申通快递预计上半年净利润约为8.58亿元至9.70亿元，同比增长15%至30%；公司表示，目前公司生产经营稳定，根据相关数据测算，1月份至6月份业务量比去年同期将有所增长。

据国家邮政局公布的邮政行业运行情况显示，今年前5个月，全国快递服务企业业务量累计完成178.5亿件，同比增长28.3%；业务收入累计完成2236.4亿元，同比增长27%。上述三家快递公司业绩基本在行业平均水平或之上。

快递业单票收入下降

但是，《证券日报》记者发现，虽然快递行业的业务量和服务收入均为增长，但是单票收入却均出现了下滑。5月份，顺丰控股、韵达股份、圆通速递、申通快递的单票收入分别同比下降1.42%、14.33%、2.27%、1.59%。

上海某券商交运行业分析师对《证券日报》记者表示，快递行业单票收入下降主要是受当前快递小件化发展影响，另外，现在大多快递公司采用电子下单，也减少了成本，除此之外，部分加盟商为了占据市场，也会实行低价营销。

东北证券（000686，股吧）分析师翟永忠认为，快递单价虽然处于低位，但下降空间有限。5月份，快递平均单价为11.91元，同比下降2.3%，环比下降4.3%。从趋势上来看，快递单价在低位徘徊，上下波动较为正常，价格拐点虽未显现，但行业再进行价格战的可能性已非常小，在租金、人工、运输等刚性成本的约束下，为保证加盟网点的盈利与稳定性，快递单价的下降空间已十分有限。

国家邮政局近三年来发布的邮政业发展统计公报显示，2015年、2016年和2017年，全国快递业务量分别为206.7亿件、312.8亿件和401亿件，同比增速分别为48%、51.4%和28%。市场分析认为，与2011年以来基本上维持在50%以上的增幅相比，整体快递业务量在2017年已开始呈现增长放缓态势。随着互联网红利消退，电商快件的增长大概率已经难以回复到以往的高速增长。

翟永忠认为，短期来看，今年618电商节规模为历史之最，促销时间几乎横跨整个6月份，将拉动网购快递业务量短期大幅增长；中长期来看，随着消费升级，线上消费将继续向低线城市、中西部地区渗透，而快消、生鲜、大件家居等商品的线上渗透率还有极大提升空间，电商增长维持景气度可期，预计未来三年快递行业业务量增速将维持在25%左右。