美团点评今日提交IPO？ 公司不予置评

本报记者 刘斯会

又一家互联网公司要赴中国香港上市了。

继小米之后，最近有消息称，美团点评赴港上市的时间表也要确定了：美团点评将于6月22日，向港交所递交IPO申请，IPO承销商包括高盛、摩根士丹利、美林美银和华兴资本。

不过对于提交IPO申请一事，美团点评方面却表现得相对谨慎，其有关负责人在回应《证券日报》记者时表示：“对于市场传闻不予置评。”

此前，有知情人士表示，此次IPO，美团考虑出售10%的股份，以免稀释股权，这是香港交易所的最低要求。同时，“美团拟定的目标估值为600亿美元左右，不过估值和筹资目标不会出现在初步的上市申请文件中。”

对于上市的消息，市场早有预期，此前就有消息称，美团点评最快6月底提交在港上市的申请，正式挂牌时间预计在今年9月份或10月份。

公开资料显示，美团和大众点评于2015年合并。据美团点评CEO王兴在2018年2月份披露的数据显示，2017年度美团点评整体收入超过330亿元，GMV交易额突破3600亿元，线上日订单量峰值超过2700万个、线下超过700万单的交易。2017年的活跃买家数为3.1亿人，活跃商户440万户。

从业务结构来看，美团点评目前拥有到店餐饮、酒店旅游、在线外卖和移动出行四大板块，其中外卖是公司估值最重要的支撑。根据美团点评高级副总裁王莆中早前透露，2017年美团外卖交易额为1710亿元，结合王兴在“2018大众点评黑珍珠餐厅指南”发布会上透露，2017年美团点评交易额达到3600亿元，收入达330亿元，这意味着外卖业务占美团点评整体交易额达到47.5%。

不过，美团点评在酒店旅游和移动出行的表现同样引起竞争对手的高度关注。根据第三方移动互联网大数据监测平台Trustdata发布的报告数据显示，今年3月份美团酒店以2270万的单月间夜量（单月酒店房间出租率）首次超过携程、去哪儿、同程艺龙的总和。同时，今年第一季度美团酒店以5770万个的订单总量位居行业第一。

而在移动出行领域，美团点评甚至还收购了摩拜单车，并且进一步进军打车领域，与目前出行领域的老大滴滴正面PK。

综上，美团点评的四大业务板块均需要持续不断的投入，并且在线外卖和打车业务尚未实现盈利之际，上市对美团点评来说，在融资以及进一步扩展业务方面无疑是百利而无一害的。

此外，美团点评所在的服务业电商有巨大前景和发展空间，其已经占据优势市场地位，同时有长期投入价值，IPO对美团来说才刚刚开始。