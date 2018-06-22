共享租房安全是第一 住得爽方有大市场

一名租客正在“共享民宿”的厨房清洗茶具。该民宿位于湖北省西部山区，旅客可通过互联网实名认证完成预订，凭认证码扫码入住。 宋 文摄

为满足年轻用户的喜好，一些共享短租平台专门推出了装修更时尚、交通更便捷的房源。图为北京三里屯附近的共享短租房。人民视觉

原标题：共享租房，住得爽方有大市场

人民日报 林丽鹂 彭艳秋

年中是租房旺季，大学生实习或入职、职场人转岗或跳槽，都可能需要找房子、搬新家。共享、定制、长租、短租……现在，伴随互联网技术的应用，租房形式更多样，操作也更方便，只要你打开App，就能在手机应用里直接选房、拎包入住。这些新型租房方式给消费者带来了哪些便利？“互联网+”租房的安全性是否有保障？保护租房者的合法权益，监管部门该从何处发力？近日，我们采访了部分租房客，希望能为您安全租房、便利租房提供一些参考。

——编 者

租期灵活，满足多样需求

“暑假实习一个月，很难在房屋中介那里租到房子。而共享租房，一般按天计价，周租和月租还有相应折扣”

“暑期旅行时我喜欢选择共享租房，入住后可以和房东聊天，更多地了解当地文化。”复旦大学研二学生张怡说，“去年暑假，我到杭州参加社会实践，通过共享租房平台租了一间民宿，感觉很棒。房东不仅给我们介绍当地景观，还为我们准备早餐，听说我过生日，为我准备了生日蛋糕。共享租房，可以结交更多朋友，有浓浓的人情味。”

所谓共享租房，是指房东将自己的住所或空余房间挂在共享租房平台上，出租给他人居住，具有性价比高、居家氛围浓厚等特点。伴随共享经济的发展，有越来越多的人加入其中。途家网、小猪短租、榛果民宿等一批共享租房平台快速发展，共享租房已成为国内住宿市场的重要组成部分。

“共享租房有着丰富的使用场景。”易观在线旅游行业研究中心资深分析师姜昕蔚说，在传统租赁市场上，租客租赁时间一般为半年到几年不等，共享租房可提供从1天到几个月的租赁服务，租期灵活，能满足更多样的住宿需求，“这两年，短租行业的市场增速都在60%以上。”

“暑假实习一个月，很难在房屋中介那里租到房子，中介通常要求一年起租，还要收一个月租金作中介费。而在共享租赁平台上，一般按天计价，周租和月租还有相应折扣。”张怡说，这个学期，她到北京实习一个月，通过共享租房平台很快找到了实习公司附近的房子。

5月15日，国家信息中心分享经济研究中心发布的《中国共享住宿发展报告》 显示，2017年我国共享住宿交易规模约145亿元，比上年增长70.6%；共享住宿参与者约为7800万人，其中房客7600万人。参与共享住宿的房东具有年轻化、高学历等特点，女性房东成为主力军。房客主要是学生、上班族、自由职业者，18—30岁的房客占比超过70%。

与此同时，艾瑞咨询发布的《中国在线短租行业研究报告》显示，目前使用过在线共享租房平台的用户中，整体满意度达到89.3%，共享租赁平台及房东提供的服务基本能够满足用户的全部需求；同时，有93.7%的用户未来会继续使用共享平台租房。有96%的用户未来会把共享平台推荐给自己的亲朋好友。

“共享租房市场有巨大的增长空间。”姜昕蔚认为，社会环境逐渐成熟、信息技术不断发展，加之在线短租需求旺盛，共享租房作为一种成熟的商业模式正在变得越来越受欢迎。

居住品质，细节决定感受

“有些房间，虽然网上评价不错，但住进去会发现很多瑕疵，毛巾、床单不干净，房间隔音效果差等，影响居住心情”

用共享平台租房，租客通常在手机上选房，但线下入住时可能遇到一些不如意的情况：

——照片变“照骗”。

“有一次在平台浏览照片选房时，感觉房间装修不错，也很宽敞，就订了下来；直到住进去才发现，网上发布的照片实际上做了很多美化，与实际情况不符，房间局促，采光很差。”张怡说。

“共享租房平台应加强与房管部门、不动产登记部门的联系，业主在平台上发布房源必须经过核验。”北京房地产中介行业协会朝阳服务中心主任张杨杨认为，共享平台有责任也有义务加强房源真实性的核验，如果因平台提供的虚假房源造成损失，租客可以向平台索取赔偿，如果平台拒绝赔偿，可以向消费者协会或工商部门进行投诉举报。

——细节品质差。

“有些房间，虽然网上评价还可以，但住进去会发现很多细节上的瑕疵，影响居住的心情。”上海某金融公司员工孟祝说，“比如，有的毛巾、床单不干净，有的房间隔音效果差。”

榛果民宿首席执行官冯威赫认为，目前，共享租房市场上的优质供给还比较稀缺。“我们将重点关注在供给端如何获取更多优质的房源，以及如何将现有供给变得更优质。”

——服务不及时。

除了房屋设施等硬件，不少消费者反映房东的服务意识也有待提高。“有时与房东沟通不畅，房屋状态更新不及时，给房东或平台客服发在线消息，常常不能及时得到回复，不像酒店大堂电话可以24小时咨询。这也一定程度上影响了入住体验。”孟祝说。

“房东和共享租房平台在维护房屋状态、及时响应用户咨询等方面确实应该提升服务。”途家网相关负责人李珍妮表示，如果房东没有及时更新房屋租赁状态或回复用户咨询，平台有责任提示房东。

冯威赫认为，共享租房房源品质参差不齐，主要原因是缺少标准化的管理方式。为提升租赁品质，一些共享租赁平台推出“管家”服务，通过平台自营方式帮助房东进行标准化的布草服务和房间整理，在卫生安全、消防安全等方面也逐渐建立起自己的标准。“不管是布草洗涤还是房间打扫，只有统一服务标准，才能帮助房东提高效率，也让租户住得更舒心，提升消费体验。”

长远发展，安全才是第一

“尽快明确共享短租的行业属性，界定可用于短租的房源类型，制定消防、卫生等标准”

“以前出国留学期间，我把房子挂到共享租房平台上，本想这样可以增加收入，假期回国还可以住自己的房子，比较方便。但几次出租之后，我发现问题真不少。”北京某互联网公司市场部经理范晓云曾以“房东”的身份尝试过共享租房，对其存在的问题深有感触。

“大家在谈论共享租房时，比较关注如何保护租客权益，其实我们房东的权益也可能受损。” 范晓云说，“曾有租客将我的房间弄得特别脏乱，床上和沙发上都是很难清洗的油渍，我不得不找保洁公司做了深度清理。”

共享租房乱象不少。中国人民大学法学院教授刘俊海认为，共享租赁有助于推动房屋市场租赁资源的合理流动和优化配置，但目前这个行业尚未成熟，还需要加强平台自律和完善市场机制。实现长远发展，安全是第一位的。

“正规的旅馆酒店行业经营者需要事先在原工商、卫生、公安及消防等多个部门取得相应的经营许可或登记备案，而共享短租在这方面还有很多缺失。”张杨杨说。目前，共享租房是属于住房租赁行业还是特许经营行业尚无定论，监管方面存在难度。

刘俊海认为，租户损毁房屋设施应当属于民事责任，主要应该靠合同约束，但目前短租一般并不会签订书面合同，取证也比较难。“应当借鉴酒店的管理方式，尽快实现房间管理的标准化，减少因为房间标准不统一或交接房屋情况不清导致的纠纷。”

张杨杨建议，尽快明确共享短租的行业归属，确定其行业属性，界定可用于短租的房源类型，制定经营行为规范、消防标准、卫生标准、装饰装修标准等。

为保障供需双方权益，减少入住纠纷，一些平台正在积极尝试一些新办法。冯威赫介绍，榛果民宿在业内首家推出用身份证开门的智能门锁服务。房东在安装智能门锁后，可以实现远程开门、到店密码开门、身份证开门，只需后台远程为消费者办理入住，降低了人力成本，运营效率大大提升。同时，在房客离店后，还可直接远程操作进行电子反锁，确保安全。