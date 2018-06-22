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优信IPO对标难以绕过易鑫 未来市值中枢或在14亿美元

优信IPO对标难以绕过易鑫 未来市值中枢或在14亿美元
2018年06月22日 03:41 证券日报
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　　原标题：优信IPO对标难以绕过易鑫未来市值中枢或在14亿美元

　　■本报记者 贺 骏 

　　日前，优信最新发布的招股书显示，公司拟于6月27日在美国纳斯达克挂牌，交易代码是UXIN。

　　招股书显示，公司计划发行3800万ADS，每ADS代表3股A类普通股，发行价区间为10.5美元/ADS至12.5美元/ADS，募资在3.99亿美元至4.75亿美元，IPO前估值约30亿美元。不过，优信相关负责人接受《证券日报》记者采访时表示，对于上述数据并不清楚。

　　优信的“同行”究竟是谁？

　　在二手车电商的广告烧钱大战中，优信、瓜子二手车、人人车可谓是三大主力。不过，此番优信IPO之际，瓜子二手车、人人车在接受《证券日报》记者采访时，均表示不予置评。

　　对此，有业内人士指出，从招股书中披露的收入构成上看，瓜子二手车、人人车并不是优信的同行，优信的真正同行是去年11月份在港交所上市的易鑫集团，两者的主要收入都来自金融，应算是金融公司。

　　优信招股书显示，公司2C业务的收入占比为70%，其中金融收入占比80%，交易收入占比20%。数据显示，2017年优信单车均价为9.1万元，单车交易收入为811元，占比为0.9%；单车金融收入为3327元，占比为3.7%。两者之和4138元的单车收入占比（单车总收入/单车均价）为4.5%。

　　相比之下，易鑫2017年财报数据显示，其单车收入占比约6%，其中交易收入与金融收入占比分别为0.9%与5.1%。

　　再比较瓜子二手车与人人车，公开数据显示，两者单车交易收入占比分别为6%与7%，在不计单车金融收入的情况下，已经超过了优信的单车收入占比。

　　由此不难看出，从收入结构上看，优信与易鑫更加类似，即主要收入来自金融业务。

　　不过，如果按照上述逻辑对标，则优信的估值及IPO后的市值中枢或大幅下降。数据显示，去年11月份易鑫集团IPO时的发行价为7.7港元/股，截至6月21日收盘，易鑫的股价为3.4港元/股，市值为213.4亿港元（约27.2亿美元），不及IPO时的一半。

　　从数据上看，易鑫的单车收入占比要高于优信，营收则为优信的两倍。如果以这两个指标为主进行对标的话，优信上市后的市值中枢应该约达13.6亿美元左右。

　　优信离CarMax 还差很远

　　好在，优信最终并没有选择在港交所上市，离“易鑫”也远了一些。优信心目中的对标公司是市值130亿美元的美国第一大二手车平台CarMax（车美仕）。

　　那么，优信能否对上CarMax呢？

　　财报显示，CarMax 2C业务的收入占整体收入的比例为80%，单车收入占比约14%，远超优信的4.5%；其中交易收入占比为11%，金融收入占比为3%。换言之，CarMax的主要收入并非来自金融收入，且单车的赚钱能力也远大于优信。举例而言，同样成交一辆9.1万元的车，CarMax的收入为12740元，其中交易收入10010元，金融收入2730元。相比之下，优信的收入为4138元，其中交易收入811元，金融收入3327元。不难看出，不论收入总量和收入结构，两者都存在着巨大的差异。

　　招股书显示，公司收入分为2C与2B两部分，其中占比70%的2C收入主要由交易收入与金融收入两部分构成，2C业务中的金融渗透率已达44%。目前，国内二手车金融的整体渗透率为8%-10%，新车金融的渗透率为38%。美国二手车金融的渗透率为53.3%。换言之，优信在二手车金融领域的成绩已经远超国内“同行”，正在趋近业已成熟的美国市场，俨然是一家汽车金融公司。

　　但硬币的另一面则是，优信的金融收入已经接近天花板，如果想要更“像”CarMax，或者说，更像瓜子二手车和人人车，把自己划到“二手车平台”阵营，则必须提高交易收入及占比。

　　那么，这个可能性有多大呢？

　　提高交易收入谈何容易

　　招股书显示，2C业务方面，2017年一季度，优信的单车交易收入为836元，全年为811元。换言之，交易收入呈走低趋势。2B业务方面，优信B2B业务仅有交易收入，占车价比例为3%，未来很难再进一步从B端“虎口夺食”。事实上，2B收入在优信总收入中的占比已经持续下滑。

　　作为2C交易的核心，车源非常重要，不过，拥有腾讯背景的瓜子二手车与人人车绝非善茬，其次，年初至今又涌现出不少大举烧钱的“初生牛犊”。另外，阿里系资本也已经插足进来。在业界看来，二手车电商的烧钱大战不仅远未结束，甚至还有愈演愈烈的趋势。

　　虽然很多行业都在打广告，但在二手车行业，广告与销量的相关性远大于与品牌的相关性。换言之，广告一停，销量就有可能断崖。

　　在业界看来，二手车属于典型的低频、大额消费，用户复购率可以忽略不计，因此，只能是在一辆车上赚尽可能多的钱，以及不断获取新用户。目前模式下，二手车平台只能通过不断打广告买流量来获取新用户，一旦减少或停止广告投放，就会很快被市场遗忘。

　　在这种情况下，要想实现良性循环，至少要做到单车收入能够覆盖单车获客成本（包含广告在内的单车平均运营成本）。招股书显示，2017年以及2018年一季度，优信的单车平均收入占比（包含2C、2B两部分）为3.9%、4.8%，单车获客成本占比为8.7%、9.5%，属于入不敷出。由此也不难窥出，二手车行业广告烧钱大战之惨烈。

　　在这种情况下，优信上市后，势必面对投资人对财报业绩的压力以及广告烧钱获客的双重压力。但是如果不上市，又面临着风投机构的退出压力。

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