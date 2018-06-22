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网贷平台唐小僧“爆雷”追问： 谎称上线银行存管

网贷平台唐小僧“爆雷”追问： 谎称上线银行存管
2018年06月22日 02:51 21世纪经济报道
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　　本报记者 王晓 北京报道

　　“唐小僧至今没有银行存管，2018年会出问题吗？”今年1月份，有网贷投资者在百度贴吧中如此发问。

　　端午节期间，注册于上海的网贷平台“唐小僧”终于爆雷。上海警方发布的信息显示，唐小僧[工商登记名称为资邦元达（上海）互联网金融服务有限公司，是资邦金服全资子公司]或涉非法集资，目前已被公安机关立案侦查，案件正在侦办过程中。唐小僧母公司资邦金服总部已被查封。

　　从网贷之家的统计来看，“唐小僧”平台涉嫌高额返现吸引投资者等问题。一位网贷行业资深人士还对21世纪经济报道记者透露，唐小僧涉嫌问题还包括假标、线下理财、虚假宣传等多方面。

　　21世纪经济报道记者了解到，唐小僧及其母公司资邦金服一直未能上线银行存管，但持续对外宣传已经完成银行存管。此外，多位资邦金服高管在平台爆雷后，宣称自己早已离职。涉嫌非法集资的平台，离职高管又该承担怎样的法律责任？

　　多位高管宣称早已离职

　　上海市互联网金融协会人士告诉21世纪经济报道记者，目前经侦已经介入唐小僧和资邦金服案件，由市金融办牵头相关风险处理。

　　在一份网贷平台投资风险评测上，唐小僧及资邦金服的多项业务虽被质疑，但其高管的金融背景备受肯定。

　　其中，温州银行前副行长唐岫立于2016年11月加盟资邦金服，任资邦金服高级副总裁兼首席政策官。其曾在人民银行、银监会等金融监管部门工作多年，在温州金改时作为引进人才出任温州银行副行长。

　　在资邦金服担任高管期间，唐岫立引荐资邦金服与多个高校与机构开展合作。2017年8月，唐岫立还受聘成为甘肃银行独立董事并获得核准。资邦金服在对外宣传中，多次利用唐的工作履历和专业背景为平台增信。

　　甘肃银行方面对21世纪经济报道记者表示，已经关注到独董任职机构出问题的情况，与唐沟通时才得知，其称已经从资邦金服离职。

　　“唐小僧”爆雷后，资邦金服公关总监蒋海天对媒体表示，其已于今年4月份离职，不了解后续情况。但21世纪经济报道记者从业内人士处了解到，5月末上述总监还在资邦金服且进行了相关工作。

　　资邦金服官网还显示，其常务副总裁卢伟具有30多年商业银行从业经历；副总裁陈军曾就职于美国著名投行太平洋皇冠证券，擅长投行及小额信贷风险控制；首席财务官官小平参与数家IPO发行方案定案。21世纪经济报道联系到其中一位副总裁时，其称“打错了”便挂断了记者电话。

　　广州互联网金融协会会长方颂对21世纪经济报道记者表示，非法集资相关案件中，资金相当一部分用于中高层人员的奖金、年薪和提成，高管也应当对金融运营有基本的判断，负有不可推卸的责任。在司法机关近来的判决中，如e租宝等案件，涉事平台管理层的个人责任也被追究，只是起主要还是次要责任视具体情况而定。

　　资深法律界人士介绍，如果认定为非法集资，高管或涉及到共同犯罪问题。法律规定，为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪，应当依法追究刑事责任。“个人影响力为平台背书的形式影响量刑，但不影响定性。”

　　高额返现、收益率畸高

　　多位网贷行业人士对21世纪经济报道记者表示，唐小僧是业内有名的“高返”平台，即通过高额返现吸引投资者，加上提供的收益在业内较高，综合收益能超过40%，而且在业内大量投放广告，“出手很阔绰”。

　　一般来说，部分平台通过返现活动吸引投资者体验。但业内人士直言，唐小僧的返现活动已经很难用获客的逻辑来解释。据网贷之家披露的部分返现活动数据显示：唐小僧的规则是，邀请好友投资1万，两人平分现金300元；每天签到领红包，如果用其购买10天标，年化可以达到37%，复投收益可以达到44%。

　　21世纪经济报道记者还注意到，唐小僧在官网以及网络渠道多次发布相关推广，称其已经上线浙江民泰商业银行存管。母公司资邦金服宣传其上线上海银行存管。

　　实际上，唐小僧仅与浙江民泰商业银行在2017年5月达成存管意向，但投资者在唐小僧注册投资时并未开具相应账户，证实唐小僧并未上线银行存管。上海银行方面也明确对21世纪经济报道记者表示，该行虽与资邦金服签署过战略合作协议，但未与其开展过任何业务合作，也未同唐小僧签署过任何存管合作协议。

　　2016年8月24日发布的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》（下称《办法》）明确要求，网贷平台必须寻找有资质的银行作为资金存管机构。银行存管被视为网贷资金安全的第一道防线，尽管存管不能解决平台发假标、自融等问题，但能够有效防止网贷平台直接接触投资者资金，并且存管银行一般会对网贷平台进行较严格的资质审核，一定程度上降低平台风险。

　　《办法》还要求，过渡期为一年。但由于情况复杂，网贷风险专项整顿两次延期，对于网贷存管迟迟未进行验收，目前仍有大量平台未完成存管。据网贷之家统计，截至今年3月末，上线银行存管的网贷平台共741家，在1872家正常运营平台中占比39.58%。

　　一位不愿具名的行业专家对21世纪经济报道记者表示，没有存管就存在跑路和资金动用的风险，《办法》发布已近两年，监管部门应尽快落实存管的最后期限，淘汰假存管、无实力存管的平台。

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