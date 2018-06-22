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七基石投资者认购小米5.495亿美元 34%老股套现

七基石投资者认购小米5.495亿美元 34%老股套现
2018年06月22日 02:51 21世纪经济报道
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　　本报记者 周松清 重庆报道

　　导读

　　其中，黄江吉、黎万强、刘德、洪锋4人共计卖出117，888，000股股份，占基准发行股份的5%，按招股价区间计算，将套现20亿港元至25.9亿港元。晨兴资本（Morningside）卖出627，257，000股股份，占比29%，将套现106亿港元至137.9亿港元。

　　小米上市近在咫尺。

　　6月21日早间，小米集团在港交所披露了其通过聆讯后的招股说明书，新的招股书中，小米仍未披露拟募资规模，不过可以看到其法定股本总面值达67.5万美元，由700亿股A类股（价值17.5万美元）和2000亿股B类股（价值50万美元）组成。

　　21世纪经济报道记者从香港券商人士处获得的一份销售资料显示，小米每股招股价为17港元至22港元，发售约21.8亿股，每手200股，入场费4444.35港元，集资370.6港亿至479.6港亿元。

　　而本次发售21.8亿股中65.3%为新股，34.7%为旧股。新股发售当中95%为全球发行，5%在港公开发售。

　　与此同时，6月21日下午，小米集团创始人雷军带领核心高管在香港展开了上市路演。

　　一位在现场的香港券商人士对21世纪经济报道记者表示，有超过300人参加此次小米投资者推介会，包括雷军、小米总裁林斌等都出席了此次推介。“雷军说今年小米能进世界五百强，现在整体估值是在540亿美元到700亿美元，我个人还是觉得最后估值不会在高点。”他说。

　　34%老股套现

　　不过，基石投资者们却接受了小米高估值。

　　21世纪经济报道记者获得的销售材料显示，小米此次发售结构为95%国际发售，5%香港公开发售。基石投资者共有七家，包括中投中财（CICFH）认购1.91亿美元、美国高通（Qualcomm）认购1亿美元、中国移动认购1亿美元、CDB PE（国开基金）认购6700万美元、保利集团认购3150万美元、招商局认购3000万美元、顺丰速运认购3000万美元。

　　以此计算，7位基石投资者共计投资5.495亿美元。同时，对基石投资者设有6个月的禁售期，部分基石投资者设有特别条款，禁售期或长达2年。

　　除了基石投资者的确定，销售材料更披露了小米此次发售股份数量和明细。

　　销售材料显示，小米每股招股价为17港元至22港元，发售约21.8亿股，每手200股，入场费4444.35港元，集资370.6港亿至479.6港亿元。本次发售21.8亿股中65.3%为新股，34.7%为老股。新股发售当中95%为全球发行，5%在港公开发售。

　　34.7%的老股合计7.56亿股，转让方具体为小米集团4个联合创始人和高管，1家PE机构。

　　其中，黄江吉、黎万强、刘德、洪锋4人共计卖出117888000股股份，占基准发行股份的5%，按招股价区间计算，将套现20亿港元至25.9亿港元。晨兴资本（Morningside）卖出627257000股股份，占比29%，将套现106亿港元至137.9亿港元。

　　按照小米集团此前招股书显示晨兴资本通过morningside china tmt fund I等4个投资基金持股小米17.1931%股份，黎万强持股3.24%，此前已经离职的联合创始人黄江吉持股3.24%，联合创始人、高级副总裁洪锋持股3.22%，联合创始人、高级副总裁刘德持股1.55%。按此计算，晨兴资本和四位创始人并未全部抛售。

　　同时，小米集团的港股代码也确定为1810，6月29日将确定港股价格，7月9日港股上市。

　　一位香港大型券商TMT研究员指出：“昨天大摩把港股恒指一年目标价已下调至27200点，比现在还低8%，小米是明显不想错过港股的牛市窗口期，同时目前主动下调估值也让渡了一定炒作空间。”

　　雷军剑指“五百强”

　　作为创始人的雷军6月21日更是带领核心团队来打动香港资本市场。

　　6月21日下午，小米在香港香格里拉酒店五楼举行投资者推介路演，雷军带队，包括小米总裁林斌、小米副总裁王川、小米CFO周受资、联合创始人黎万强、刘德、洪锋等悉数出席。

　　现场则是超过300人参与，会议大厅人头攒动。雷军先介绍了自己的投资经历。自称中国IT老革命，1980年代末创业，相继创办金山软件、电商网站卓越，天使投资YY欢聚时代、UC浏览器，直到八年前创办小米。

　　雷军坦言，小米在2016年也曾经历低谷，团队扩大到1万人以后产生巨大内部管理压力以及早期电商也遇到瓶颈。不过，在2017年四季度，在苹果、三星、华为均为负增长的时候，小米实现逆市狂飙，全球增长达97.4%，中国地区增长达57.6%。在今年第一季度仍在延续高速成长。

　　同时，雷军也介绍了小米全球化的进展，小米2018年第一季度在印度手机市场的份额超过30%，已连续3个季度第一。除印度市场外，过去一年内，小米还进入70多个国家，到2018年第一季度，小米已在20个国家跻身市场前五。

　　在路演中，雷军重点介绍了小米的生态圈，超过210家生态圈合作公司，重点列举了美的集团和爱奇艺，投资爱奇艺成为其第二大股东，爱奇艺做内容，相互导流增强。如今爱奇艺市值已超过300亿美元。超过90家公司聚焦在智能硬件和生活产品上，重点以迅雷华米科技为例。

　　（编辑：郑世风）

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