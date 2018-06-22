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部分共享护士平台填写虚假信息 卫健委称要规范引导

部分共享护士平台填写虚假信息 卫健委称要规范引导
2018年06月22日 01:46 新京报
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　　部分“共享护士”平台填写虚假信息 国家卫健委回应

　　预约“共享护士” “假患者”可下单

　　部分“共享护士”平台填写虚假个人信息和处方、药品资料可进行预约；国家卫健委表示将进行规范

　　某“共享护士”平台要求预约时提供就医证明，但记者提供虚假资料也能通过审核。 手机截图

　　身体不适的时候，足不出户只需通过APP下单预约，护士即可到家进行打针、输液等医护服务……最近一段时间，“共享护士”越来越受关注，但在这一新的便捷服务背后，护士和患者双方权益能否得到有效保障，一旦发生意外情况又该如何划分责任，成为关注焦点。

　　近日，新京报记者体验发现，在一些“共享护士”平台，填写虚假个人信息和处方、药品资料也可预约护士，存在安全漏洞和隐患。就此国家卫健委表示，将结合各地探索开展“共享护士”的做法经验，引导其规范发展。

　　虚假信息填订单 通过平台审核

　　近日，新京报记者下载了一个市面上使用率较高的APP，通过手机短信验证码便可完成账号注册。而在个人资料界面，即使不提供头像、真实姓名、身份证号等信息，也不影响注册。

　　在该平台上，护士上门输液服务价格是每次169元，打针为每次139元，此外还提供导尿、留置胃管、静脉采血、普通换药以及部分医疗器械出售服务。

　　记者随机选择了输液服务准备下单，根据提示，除需填写家庭地址、患者姓名、身份证号、病况描写等内容外，还要上传处方和药品照片，才可进行预约。不过记者体验发现，在患者信息一栏，只需要填写一个正常的身份信息即可，记者随机填写了一个非本人的身份证号码，也通过了审核。至于处方和药品照片，也只是上传了网络图片，并且处方一页字迹非常模糊。

　　上传过照片以后，再缴纳过相关费用便可开始预约，十几分钟后，平台提示记者的订单已通过评估审核，并很快被一名护士接单，此时点击该护士的个人信息，可以查看到对方的相关资质。

　　该平台一名客服人员告诉记者，在该平台注册的医护人员，最少需要三年以上工作经验，并在注册时提供相关资质证明才可完成注册。当护士进行上门服务时，平台还会为患者提供一份“意外保险”，如果在上门服务过程中，发生意外，则需要到专业机构进行检测，具体判断意外原因，随后进行处理。

　　而关于记者质疑用户在平台上下单时，如填写虚假信息是否会对护士产生潜在危险时，对方表示“我们平台会对用户的信息进行核实，通过核实以后才会让护士进行抢单。”

　　国家卫健委：总结经验规范引导

　　“将结合各地探索开展‘共享护士’的做法经验，引导其规范发展。”针对“共享护士”国家卫健委6月20日在接受媒体采访时表示，目前部分有条件的省市探索开展“共享护士”上门服务，解决了老年人和行动不便患者就医难的问题，给老百姓带来了便利，同时也为护理服务进入家庭进行了探索。

　　国家卫健委介绍，近年来，随着经济社会发展，人口老龄化进程加剧，为进一步满足人民群众多样化多层次健康需求，在推进健康中国建设、持续深化医改的大局中，2017年，确定了北京市、天津市、广东省作为护士区域化注册试点地区，积极开展护士区域化注册试点工作，进一步促进优质护理资源下沉，加强基层护理服务能力建设，不断满足人民群众多样化、多层次的健康需求。

　　国家卫健委表示，下一步，将在总结试点经验的基础上，结合推进分级诊疗和持续深化医改工作，逐步修订完善护士执业管理相关政策。同时，进一步贯彻落实《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，结合各地探索开展“共享护士”的做法经验，引导规范发展。

　　■ 讲述

　　“共享护士”：患者情况不适合上门服务可拒绝

　　去年年底，从事护士工作已经有13年的李芳（化名）决定从当时供职的医院离开，成为一名全职的“共享护士”。

　　“有时候家里有事想请假，但如果科室比较忙的话，很可能请不下来。”在李芳看来，医院里的工作虽然更稳定也更有保障一些，但是最大的问题就是时间不够灵活，而在平台上接单，时间更自由。

　　目前，李芳每天少的时候有三四单，多的时候五六单。“单纯看收入的话，平台上比在医院挣钱多一些，但是每天要往外面跑，有时候一个单子，地铁加公交得两个小时才能赶到患者家里。”

　　李芳表示，用户在平台选择下单的时候，需要上传处方照片和药物照片，随后平台会对用户上传的照片进行第一步的评估，而护士在接单以后，还需要亲自和患者沟通，如果发现患者的情况不适合上门服务，也可以选择拒绝。到患者家里后，也要看患者本身是否配合工作。

　　“我会提前把潜在的问题考虑到，比如病人的处方是一定会看的，如果有头孢之类的高危药，也会看患者是否近期做过皮试，如果我感觉不太放心，一般会和患者沟通，拒绝服务，毕竟医疗这东西，不管在医院还是在平台，都是安全第一。”李芳说。

　　至于有患者担心平台下单，护士的资质是否有保障，李芳介绍，护士在平台抢单以后，用户是可以在平台上查看到护士资质的，此外，护士上门服务时也会携带相关证件。“我们在平台上注册以后，会进行培训，要通过考核才可以接单。平时也会去总部参加一些专业培训，比如肿瘤患者的家庭护理之类的。”

　　在平台工作大半年的李芳，接触到了很多的患者家庭，在她看来，大部分家庭，对护士的上门服务还是持支持态度的，“比如家里有长期卧床的老人，需要插尿管或者胃管的，家属带着去医院，是一件很麻烦的事，尤其家里没有电梯的，上下楼很累，还有时间成本，所以我们上门服务还是比较省心的。”

　　■ 追访

　　北京放开护士多点执业 平台需有医疗机构“背书”

　　就护士上门提供医疗服务，新京报记者联系了北京市卫计委医政处相关负责人，该负责人介绍，近年来在放开医生多点执业的同时，对护士执业地点的限制也趋于放开，目前北京实行的是备案制，护士如要进行多点执业，提前在网上进行备案就行，手续简单，无需相关部门审批，因此从法律上来说，护士的多点执业在北京是合法的。

　　不过，放开多点执业并不意味着市场上“共享护士”的商业行为可以有恃无恐。“护士多点执业的前提是身后要有医疗机构作为支撑。”该负责人表示，随着人口老龄化的加速，上门医疗服务的需求增大，市场上出现医护到家这类的APP在情理之中，但是这些APP的背后如果没有护理院、医院等提供支撑与保障，而仅仅只有一家商业公司，那么出现纷争后，倾向于判断其违反法律。

　　“最大的问题不是护士多点执业的行为，而是事后监管和纠纷处理。”北京市卫计委医政处相关负责人坦言，上门医疗服务伴随一定风险，不是所有的医疗操作都适合在家中进行，要兼顾便利性与安全性，因此专业医疗机构的管理不可或缺。而一旦出现了医疗事故与纠纷，这些专业医疗机构也要站出来承担责任，这些都是普通公司无法做到的。

　　本版采写/新京报记者 刘经宇 戴轩

李芳护士卫健
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