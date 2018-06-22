小米估值下降 7家基石认购超5亿美元

6月21日，小米集团在香港启动路演，创始人雷军与高管团队亮相，数百名机构投资者参与了活动。小米集团计划以每股17至22港元在香港证券交易所首次公开募股，预计最多筹资为479.51亿港元。

小米当天披露，已与包括美国芯片制造商高通、电信运营商中国移动等7家公司在内的基石投资者签署协议，基石投资者将按照发行价区间中值买入总计5.48亿美元的股票。小米同天还在港交所更新了招股书。

按照当前路演的价格估算，小米的最终估值最高约700亿美元，与此前1000亿美元估值预期相比，下降幅度不小。

一位港股分析师告诉记者，小米此次降低发行价区间，是挤出了之前估值方法的泡沫，因为市场认为部分独角兽公司的估值偏高。

小米估值下降，最高约700亿美元

新京报获得的一份路演材料显示，小米集团股票代码为“1810.HK”，拟发行约21.8亿股B类股份，其中95%为国际配售，5%在香港公开发售，预计募资370.53亿至479.51亿港元；另外设置15%的超额配售权，如果行使，集资额则将增加至426.11亿至551.43亿港元。

以此计算，小米集团市值将达到4230亿-5480亿港元（539.05亿-697.59亿美元），如果行使超额配售权，估值将增至4270亿-5520亿港元（540亿-703.24亿美元）。这与小米此前1000亿美元的估值预期差距较大。

上述材料还显示，此次共有7家公司成为小米集团的基石投资者，总计认购为5.48亿美元，但材料并未透露基石投资者参投价格。

7家基石投资者中，中投中财基金认购15亿港元（约1.9亿美元），高通认购1亿美元，中国移动认购7.848亿港元（约1亿美元），国开金融认购5.18亿港元（约6600万美元），保利集团认购3150万美元，顺丰控股认投3000万美元，招商局集团认投2.2亿港元（约2800万美元）。

早在2011年，高通就曾参与小米B轮融资。小米该轮融资额为9000万美元，除了高通，参与方还包括晨兴资本、顺为资本、启明创投、IDG和淡马锡。当时小米估值为10亿美元。

小米集团还对投资者的锁定期提出了明确要求：控股股东（雷军持股31.41%）为6+6个月；基石投资者为6个月；限售股东中晨兴资本为12个月，但上市起6个月后可以卖出3.76亿股；已离职的小米联合创始人之一黄光吉为6个月；刘德、洪峰和黎万强均为12个月。

雷军重新定义：小米是全能型公司

据现场人员介绍，雷军回应了小米集团是一家什么公司的疑问。雷军表示，过去一个星期终于想明白了，小米是同时能做电商、硬件和互联网的全能型公司。也就是说，小米通过互联网增强用户体验，同时为手机、硬件和电商带来流量，进行变现，其主要利润来自于互联网。

雷军在现场演示了小米集团多款手机产品以及扫地机器人、手环等生态链产品，并借此讲述其所为的“创新”商业模式。他表示，“（小米）应该是腾讯乘苹果的估值”，而新物种因没有天敌得以快速成长蔓延。不过，他也表示，此前路演中仍有基金人士对其商业模式感到担忧。

对于未来，有财经媒体引述雷军的话称，“放眼未来十年，世界上最大的手机公司极有可能是一家中国公司，不是华为，就是小米”，“有极大概率就是小米”。这引来现场一片笑声。

雷军对投资者重新介绍了自己，称自己是中国IT的老革命，上个世纪80年代末开始创业，先后创办了金山软件、卓越网，并以天使投资者的身份投资了欢聚时代和UC浏览器，后者已被阿里巴巴收购。

■ 延展

1 小米估值为何大幅下降

小米集团的估值一度曾达1000亿美元，但6月19日其申请推迟CDR发行审核后，多家机构人士表示，其估值500亿-600亿美元比较合理，而小米想要的估值则高达700亿-800亿美元，原本一些观望的投资者陆续撤资。

新京报获得的一份路演资料显示，小米集团预计市值为539.05亿至697.59亿美元。如果行使15%的超额配售权，市值将为543.41亿至703.24亿美元。整体来看，这一数值远低于小米自身和早期业界的预期。

一位港股分析师告诉记者，导致小米估值降低的原因是，已上市的独角兽公司表现并不尽如人意，而且投资者对未上市独角兽的评价更加理性。此外，对于小米到底是一家什么公司，认知上也正在趋于理性，手机制造商的定位更符合小米的情况。

此外，小米肩负着多重身份试水的重任，其不仅将验证港交所同股不同权的市场认可度，也将测试CDR的吸引力。业内人士表示，小米集团IPO将为中国其他科技公司开路，如果不顺利，则影响甚大。

2 李小加谈小米推迟CDR

6月19日，小米宣布推迟CDR发行申请，决定分步实施在香港和境内的上市计划，即先在香港上市之后，再择机通过发行CDR的方式在境内上市。对此，证监会发布公告称尊重小米的选择。

香港交易所行政总裁李小加6月21日对媒体表示，小米暂停CDR是小米的选择，在港上市及同时发行CDR，是很复杂的事情，对小米而言或是挑战，估计小米是与内地监管部门讨论后觉得风险大而决定推迟。对于证监会警告新经济公司或涉高估值泡沫，李小加称，有关估值是公司与投资者间的协议。在香港市场，港交所不会干涉，亦难以干涉。

随着上市路演的召开，小米距离敲钟上市又近了一步。据相关媒体报道，小米预计将于7月9日在香港上市。

5月3日，小米在港交所提交招股书，成为港交所实施新规后的首只申请上市的“同股不同权”公司。6月11日，证监会披露小米集团《公开发行存托凭证并上市》文件，中信证券股份有限公司为本次发行的保荐机构及主承销商。至此，小米成为CDR试点的第一单申请者。6月21日，小米在港交所更新了招股书，公司法定股本总面值67.5万美元，由700亿A类股（价值17.5万美元）和2000亿B类股（价值50万美元）组成。

3 小米金融估值3.8亿元

6月21日，小米向港交所更新了招股书，其中提到了小米金融的估值。假如小米金融重组完成，则2017年12月31日小米金融估值3.8325亿元人民币，每股估值3.8325元（共计1亿股）。2018年第一季度，小米金融的收入及税前净利润占小米集团的比例分别为0.90%和0.22%。截至2018年3月31日，小米金融总资产占小米集团的比例为13.55%。

小米2015年涉足互联网金融业务，公司从事的互联网金融业务涵盖供应链融资业务、互联网小额贷款业务、支付业务、理财产品分销业务、互联网保险服务等。

小米金融为集团的金融服务部门，处于发展初期。小米金融经营金融科技行业的创新业务，尤其包括人工智能化的在线金融服务、科技化银行服务的移动应用程序、理财、贷款及保险产品和消费付款解决方案与通过不断分析消费者大数据建立专有信用信息数据库。小米认为，小米金融业务并非公司的核心业务，但涉及小米核心业务的不同业务模式、价值链、生态链、风险情况及增长策略。

招股书对小米金融重组给出了风险提示，小米金融仍处于成长早期，难以担保小米金融将来对小米团体是否会越发重要，尤其是当小米金融的成长速度高出小米团体时。总体而言，小米金融对小米团体越重要，则小米金融的剥离估量对公司财政报表发生的影响越大。

招股书显示，由于小米金融重组，小米集团向小米金融集团分别提供约8.3亿美元及2.99亿元人民币的小米金融重组贷款。通过运作小米金融期权计划，公司预计小米金融未来将不再为小米集团的控股子公司。

新京报记者 梁辰 马婧