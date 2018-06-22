联璧金融陷挤兑风波 P2P高返利平台狂欢终结

来源：北京商报

P2P高返利平台狂欢终结

互金行业最近可谓是一波未平一波又起。6月21日，有消息称，“高返利天王”P2P平台联璧金融疑似爆雷。北京商报记者调查发现，目前已经有投资人建立了维权群，此外，联璧金融官网及App均出现无法访问的情况。不过，在当日下午，联璧金融官网和App均恢复正常。业内人士分析认为，高返利平台大概率是问题平台，投资者应当顺应行业趋势，向持牌机构发行的低风险理财产品回归。

联璧金融陷挤兑风波

6月21日，P2P平台联璧金融疑似爆雷的消息引起市场侧目。北京商报记者注意到，目前已经有投资人建立了维权群，据投资者上传的拍摄视频可以看出，联璧金融总部聚集了不少维权者。此外，联璧金融官网及App均出现无法访问的情况，不过，北京商报记者发现，当天下午联璧金融的官网和App均恢复正常，但平台官网跳转速度依旧缓慢。

记者所在的维权群中，投资者已经乱成一团。北京商报记者登录联璧金融App咨询客服人员，该平台客服回应称，主要是受互联网金融大环境影响，近日联璧金融用户出现集中兑付的现象较为严重，不排除有恶意挤兑现象，联璧金融一直运营稳定，最新进展将在6月21日15时发布统一答复。

然而，截至6月21日15时，联璧金融并未按时公布兑付方案。平台客服表示，“目前已和松江区政府、金融办、开发区管委会及斐讯讨论相关问题。相关数据正在核实中，请耐心等待，最新进展会及时通报。”此外，还有网友在联璧金融贴吧发布消息称，上海松江公安分局已经对联璧金融进行立案侦查。针对此消息的真实性，北京商报记者致电上海松江公安分局进行求证，但电话并未接通。

公开资料显示，联璧科技成立于2012年，注册资本1亿元，实缴资金1亿元，总部位于中国上海，是较早提出场景互联网整体解决方案的运营商。据网贷天眼公布的信息来看，联璧金融至今未上线银行存管。此外，联璧金融CEO侬锦担任法人的成都联璧科技有限公司因通过登记的住所或者经营场所无法联系被列入经营异常。

高返利平台成高危地带

近几年，随着互联网理财的兴起，高返利、高收益的网贷平台疯狂生长并四处蔓延。不过最近一段时间，高返利平台频频出现问题。钱宝网、雅堂金融、唐小僧和联璧金融曾一度被誉为民间四大高额返利平台，不过，钱宝网和雅堂金融均已爆雷，唐小僧在6月16日也被传出疑似爆雷的消息。另外，在钱宝网爆雷三天之后，与钱宝网模式相似的小生优服、蛙宝网，也已经“人去楼空”。业内人士指出，高返利平台大概率是问题平台，但不必然等于问题平台。有不少投资者对北京商报记者表示，明知道平台有潜在的风险，但就是禁不住高额返利的诱惑，所以投入的资金就像滚雪球一样，越滚越大。

对于高返利平台的特征，盈灿咨询高级研究员张叶霞表示，这类平台返利力度非常大，有些年化投资回报远超36%；另外，高返利平台具有明显的“庞氏骗局”特征，通过拉人头提高客户量，并根据下线的人头数量获取阶梯性投资回报；高返利平台经常出现在羊毛群等渠道，平台聚集了大量的羊毛客，客户忠诚度偏低；平台信息披露相对较差，产品信息严重缺失，产品合规度游走在监管边缘。

在苏宁金融研究院互联网金融研究中心主任薛洪言看来，“之所以被称作高返利平台，就是因为羊毛太厚，在业务层面不具有可持续性，所以有不少平台就打起了投资者资金的主意，套取投资者资金用于返利，做起旁氏骗局。一旦平台走上旁氏骗局之路，出问题就是迟早的事情”。

虽然普通投资者不能很好地辨别高返利平台的“庞氏骗局”，但值得关注的是，不少高返利平台在跑路之前往往存在一些征兆。“例如，平台短期内突然产生高收益，而无真实的交易为基础，假标增多，自融行为明显增多，资金缺少第三方存管，不在实际注册地址办公。”北京寻真律师事务所律师王德怡提醒道。

“但此类交易骗局屡禁不止的根源在于市场需求客观存在，而有相当一部分投资者缺少基本的风险防范意识，因此给了相关投资平台可乘之机。” 王德怡如是说。

投资者应降低收益率预期

6月14日，在“2018陆家嘴论坛”上，中国银保监会主席郭树清谈及非法集资问题时再度提醒，高收益意味着高风险，收益率超过6%的就要打问号，超过8%的就很危险，10%以上就要准备损失全部本金。一旦发现承诺高回报的理财产品和投资公司，就要相互提醒、积极举报，让各种金融诈骗和不断变异的庞氏骗局无处遁形。

在实体经济去杠杆的背景下，市场流动性整体收紧，债务性投资品都面临或多或少的压力，近期P2P问题平台数量开始回升。业内预计，未来爆雷平台只增不减，在这种情况下，投资人应如何转换投资方式？薛洪言强调，资管新规以后，无论是传统金融机构的理财产品还是P2P投资产品，都在强调打破刚性兑付，投资者承担投资理财的实质性风险成为大趋势。建议投资者顺应行业趋势，降低债务性投资品的配置比例，可适当调高货币基金配置比例。在债务性理财产品选择上，也要降低收益率预期，向持牌机构发行的低风险理财产品回归；在平台选择上，应主动向持牌机构和巨头回归。

中国银行法学研究会理事肖飒在接受北京商报记者采访时指出，投资人遇到疑似爆雷事件，首先要保持清醒，努力收集商业模式信息和资金流向信息，如果判定该网贷平台是“自融”平台甚至“假标”平台，那么请到平台实际经营地或注册地经侦报案，外地投资人可以在自己所在地派出所报案，填写报案材料，携带合同和银行打款凭证。

但如果平台业务基本合规，只是由于经营不善而出现问题，那就要协商讨论是选择报案还是抓紧时间进行民事诉讼。对于真实借款人的资产进行查封扣押和冻结，以便顺利变现，偿还出借人本金和利息。

北京商报记者 崔启斌 宋亦桐