来源：北京商报

瞄准服装零售 亚马逊推出服装订阅盒

北京商报讯（记者 王晓然 赵述评）亚马逊正极速扩张业务，将触角延伸至更多的零售行业。6月21日，北京商报记者了解到，亚马逊推出衣柜订阅盒服务Prime Wardrobe，以扩大在时尚行业的份额。目前该服务仅面向全美Prime会员，尚未在中国市场上线。

据了解，亚马逊的全美Prime会员可以在亚马逊网站上选择衣服、鞋子或配件，消费者能一次性挑选至少3件或最多8件的服装，亚马逊将消费者选好的商品装盒并进行配送。消费者收货后有一周的时间进行试穿，不需要的物品可以邮递回亚马逊。该模式面向的客群并非仅为女性消费者，还为男性、儿童和婴儿提供服务。同时，亚马逊正在推出自己的时尚品牌，品类包括西服、裙子、内衣等。

亚马逊表示，在过去一年中，参与测试使用的Prime会员已通过Prime Wardrobe订购了数千种款式的服装。女性消费者主要购买牛仔系列和服装，男性消费者则更多购买了上衣、牛仔裤和休闲裤，儿童主要的消费商品为鞋子。据悉，该服务目前仅针对美国市场，并未在中国市场上线。

实际上，近几年亚马逊在时尚方面的布局一直动作频频。亚马逊时尚品类主要涉及服饰、鞋靴、珠宝、手表和箱包。早在2009年，亚马逊就找来GAP集团旗下电商品牌Piperlime的Cathy Beaudoin做时尚。2015年赞助了第一届纽约男装周。

根据公开资料显示，亚马逊已经陆续收购了众多品牌和在线服装服饰销售网站，例如，男装品牌Buttoned Down，在线服装服饰销售网站ShopBop、MyHabit以及EastDane。有数据显示，到2020年，亚马逊将在美国服装销售市场获得14%的份额，高于2015年的5%。