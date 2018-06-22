小米开始接受港股认购 预计将于7月9日在港上市

来源：北京商报

小米开始接受港股认购

北京商报讯（记者 石飞月）6月21日，小米先行公布港交所聆讯后最新资料，该公司开始接受认购，香港IPO募资最高61.1亿美元（约480亿港元）。小米公司法定股本总面值67.5万美元（约530万港元），由700亿A类股（价值17.5万美元）和2000亿B类股（价值50万美元）组成。

北京商报记者从接近小米的人士处获悉，小米预计将于7月9日在港上市。包括高通、中国移动、顺丰、中投中财、国开装备、保利、招商局的7家基石投资者已经全部签约认购，均接受700亿美元的上限估值。中国移动和高通分别投资了1亿美元。

据悉，最后一轮还有30多家机构入围，最终上述7家基石投资者被选中，除了认可小米的长期价值，它们在产业布局、全球化、物联网、贸易物流等领域和小米有深度合作前景，与小米战略协同的效应明显。

在6月21日上午的小米香港投资者见面会上，相关投资机构中介人士透露，据目前下单意向来算，小米已经大幅超额认购。此次小米香港IPO的定价区间为550亿-700亿美元，这个定价区间低于高盛、摩根士丹利、摩根大通银行、中信里昂证券、瑞信等机构给出800亿-940亿美元的估值。他表示，雷军选择主动调低定价，是为了给小米上市后留足上涨空间。