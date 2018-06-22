来源：北京商报

芒果TV成A股首家国有控股视频平台

北京商报讯（记者 卢扬 郑蕊）备受市场关注的快乐购重大资产重组正式获批通过。6月21日晚间，快乐购发布公告称，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，这也意味着芒果TV由此借道登上A股市场。

公告显示，中国证券监督管理委员会核准快乐购向芒果传媒有限公司、芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳光大新娱产业基金合伙企业（有限合伙）、广州越秀立创三号实业投资合伙企业（有限合伙）、湖南芒果海通创意文化投资合伙企业（有限合伙）、建投华文投资有限责任公司、厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司、湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）等发行股份购买相关资产，同时核准快乐购非公开发行股份募集配套资金不超过20亿元。

此次获批通过，不仅代表着湖南广电旗下的快乐阳光、芒果互娱、天娱传媒、芒果影视和芒果娱乐5家公司整体作价115亿元打包注入快乐购，与此同时，此次重大资产重组的核心标的——快乐阳光具体运营的芒果TV，也成为国内A股首家国有控股的视频平台。

业内人士分析认为，芒果TV成功借道上市，与其背靠湖南广电、产业基因优势等密不可分，“国有资产的特殊属性，决定了芒果TV基因的独特性，而背靠湖南广电也让芒果TV在内容输出上存在优势，并拥有一定体量的头部和爆款内容，能够拉动流量，且芒果TV也有不少影响力较大的自制内容，如《明星大侦探》系列，《妈妈是超人》系列，《爸爸去哪儿》第四、五季等”。

据Analysys易观发布的《中国网络视频市场趋势预测2018-2020》显示，预计到2020年，中国网络视频广告市场规模将达到863亿元，中国网络视频付费市场规模将达到646.8亿元，网络视频付费用户规模将达到18025万人。而随着互联网技术的更新迭代和“一云多屏”模式成熟，用户习惯也在逐步发生改变。一方面，用户通过付费获取内容和服务的意识基本形成；另一方面，以优质内容为导向，用户在多个渠道和平台付费成为可能。以国际视频行业巨头美国Netflix为例，其整体收入构成中，会员付费收入常年超过50%以上，占绝对主导位置。

业内人士认为，芒果TV获得资本加持后能够进一步加大内容自制投入、扩建内容版权库、巩固内容优势，同时也将在品牌形象、产业链打造、技术优势、付费会员转化等方面得到提升。而湖南广电此次将芒果系优质资产打包注入上市公司平台，则代表着国企深化改革、提高资产配置效率，以及积极参与市场化运营。交易完成后，上市公司将完成新媒体平台及内容的整合，主营业务将由媒体零售业务拓展至新媒体平台运营、新媒体互动娱乐内容制作及媒体零售全产业链等，进一步打造为国有新型主流媒体集团。