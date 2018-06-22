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避开互金雷区 业内总结网贷平台跑路前有四大预兆

避开互金雷区 业内总结网贷平台跑路前有四大预兆
2018年06月22日 00:56 每日经济新闻
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　　每经记者 宋戈 实习记者 潘婷    每经编辑 王可然    

　　4月善林金融突然爆雷引发市场热议，6月下旬以来，继唐小僧高管主动投案后，联璧金融又出状况。6月21日下午，《每日经济新闻》记者赶到联璧金融位于上海的总部，并核实到“联璧金融”的运营主体联璧科技涉嫌非法吸收公众存款，已被警方立案调查。

　　行业监管愈发严格之际，P2P平台面临较大考验。网贷之家数据显示，截至2018年6月21日，本月新增问题平台13家。曾经的高返利平台钱宝网、雅堂金融、唐小僧、联璧金融全部爆雷，或者宣布清盘，或者“跑路”等。

　　现状：严监管下多家平台清盘

　　随着监管趋严，不少P2P平台在感到自身很可能无法通过备案的情况下，选择退出行业。一些平台选择良性退出进行“清盘”，一些平台选择恶性“跑路”，也有一些平台选择“卖身”，以期望依靠更加强大的背景度过备案期。《每日经济新闻》记者对清盘、跑路、卖身的平台进行梳理发现，不论何种方法，网贷平台的退出潮来势汹汹，已经无法避免。

　　对于宣布清盘的平台来讲，可能是最为“良心”的做法了，这些平台一方面停止运作，另一方面将所有资产在短期内出售，变回现金，按先后次序偿还未付的债项。网贷平台清盘情况主要分为三种，第一种是分期清盘，规定在一定时间兑付一定比例的代收金额，小灰熊金服、微龙网均为此种方式。第二种是股权转让，将投资人的债权转换成平台的股权，成为平台的股东，沃时贷为此种方式。第三种是打折回购，根据投资资金额度划分级别打折归还本金，对于投资者来讲损失非常大。

　　日前，小灰熊金服、微龙网在官网发布公告，选择清盘退出，兑付期限在3~36个月不等，对于网贷行业来讲，清盘也给众多积重难返的平台指出了一条新的退出道路。

　　然而，这种退出办法看似非常“良心”，却也存在着一定的问题。首先，平台的资金是否能够全部兑付投资人的本息还是个未知数。其次，即使宣布了清盘，也始终存在着清盘平台演变成跑路平台的风险。

　　宣布清盘的小灰熊金服，在其维权群中，管理层依旧在群中和投资者交流，并且进行兑付打款。《每日经济新闻》记者获悉，对于清盘平台来讲，首先要公布清盘方案、联系方式，并保证高管人员不失联、网站不关闭；其次，对于还款进展情况要及时向投资者反映，并回答投资人的疑问，否则，清盘就有可能演变成“清盘雷”。

　　而刚刚被记者现场探访的联壁金融，其运营主体联璧科技涉嫌非法吸收公众存款，已经被公安机关立案调查。

　　对于惨遭“跑路”的投资人来讲，首先，要及时保存证据；其次，要向公安机关报案。不论最终能否拿回本息，提供证据非常重要。

　　“这些平台经营模式本来就有问题，大部分都是有违规活期业务的高返平台，一直争议很大且反复被预警，资金链非常脆弱，只不过在过去信贷和监管双宽松的环境下，能够一直维持借新还旧的把戏。如今面临信贷收紧和强监管，这种高返平台爆雷是必然的。相信在这种背景下，接下来越来越多类似的平台会爆雷，对于肃清行业发展环境来说，是一件好事。对于投资者而言，一定要远离高返活期平台。”在问及为何越来越多P2P平台、高返利平台选择清盘或者跑路时，菜鸟理财创始人兼CEO洪佳彪如是表示。

　　不论是清盘平台还是“跑路”平台，这些平台对于自己通过备案的预期都不高，而对于选择依靠更加强硬的背景、出售自身股权“卖身”的网贷平台来讲，可能一方面是由于在原本的规模、发展情形下，备案的可能性不高，想要背靠更强的背景以增加备案概率；另一方面，也有及时回笼资金，规避风险的考虑。

　　未来：将有更多灰色平台退出

　　网贷之家数据显示，截至2018年5月31日，累计问题平台数量2058家，当月新增问题平台13家。去年9月29日，深圳市互联网金融协会在全国首次发布《深圳市网络借贷信息中介机构业务退出指引（征求意见稿）》，明确规定网贷平台业务退出一般程序。但是，即便有相关的机制进行指引，一些平台宣布退出后，依旧没有采取相关措施来保障投资者的利益。

　　业内总结爆雷案例发现，平台爆雷前一般都有预兆。一，平台突然短标频发并且借款金额过度集中。原来发标的频率不高，利率一般，突然出现大量短标，同时金额较大也过度集中，极有可能是老板跑路前的征兆，需要及时撤回资金。二，平台利率不断上升，远高于行业平均水平，或者以变相返现、免费购方式吸收资金，此时平台极有可能已经遇到了兑付危机。三，平台借款标的利率期限结构出现反转。一般情况下，借款的期限与利率应该成正比，即期限越长利率越高，但是假如出现标的期限越长，平均利率越低，期限越短，平均利率越高时，平台可能存在跑路的现象。四，平台负面消息不断传出。平台声誉关乎平台的生存，如果各种社交工具和第三方资讯平台上，不断出现平台的负面消息，虽然存在竞争对手恶意中伤的可能，但投资人依旧需要提高警惕，及时撤离，谨防接下来平台遭查，蒙受损失。

　　“收益越高的投资风险也就越大，监管趋紧，也是想把金融风险降低到最小，这些出现问题的平台本身也有一些不符合市场规律的地方。”一位地方互金协会人士说道。网贷之家研究院院长于百程则对《每日经济新闻》记者表示，未来，会有越来越多灰色和实力不济的平台，爆雷或退出行业。

　　有业内人士分析称，今年整体的监管格局是机构去杠杆，市面上的资金相对往年处于较紧的状态，一方面往年的一些骗子平台窟窿大了，借新还旧的庞氏骗局玩不下去，另一方面机构去杠杆，很多企业债务违约率上升，包括融资渠道丰富的上市公司都频繁爆雷，导致关联的P2P企业出现逾期，而且企业融资，To B的业务一般融资规模都较大，一旦违约就是大事，平台就算想自己兜底，可能也没那个实力。

　　达人贷董事长孙猛认为，出问题的平台，更多的是由于自身经营问题，要么经营模式不可持续，要么逾期控制出了大问题，要么历史窟窿太大。总之，互金行业本质上仍然属于金融活动，也是高风险行业，对于风险管控能力要求很高。因此，网贷行业跟其他金融行业一样都是一场“超级马拉松”，要求从业者具备“强健的体魄”和扎实的风险管控功底，不是谁跑得快，谁做得大就能笑到最后。

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