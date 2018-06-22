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腾讯：能够填补市场空白的情况下才会进行海外扩张

腾讯：能够填补市场空白的情况下才会进行海外扩张
2018年06月22日 09:19 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间6月22日上午消息，腾讯的一位高管周四对路透社表示，除非该公司认为国际市场存在该公司可以填补的空白，才会将其社交网络、音乐和游戏服务面向国际受众进行推广。

　　腾讯拥有中国最大的社交网络、音乐和游戏系统，其多达10亿的微信用户也成为中国互联网经济的核心。

　　但除了科技和金融圈之外，该公司在西方社会仍然鲜为人知。在进行了一系列海外投资，并开展了英文内容的合作之后，外界推测腾讯将会部署国际化扩张。

　　而腾讯高级副总裁刘胜义表示，该公司在开展国际化扩张之前，必须搞清楚他们能否在不同的国家积累用户基础。

　　“人们的问题是，我们何时会把微信推广到不同国家。”他对路透社说，“我们的回答一直都是，对于数字服务或数字产品而言，如果我们能够掌握更好的方法来满足本地用户的需求，那就有了进入该市场的基础。”

　　“如果我们没有找到更好的替代方案，那就没有进入那里的基础。”他补充道，中国市场还有进一步的增长空间。

　　腾讯今年5月与英国签署一份贸易协议，与BBC、英国时装协会和Visit Britain等组织开展创造性合作。

　　该公司最近几年还投入数十亿美元在电子商务、支付和游戏领域展开国际化投资，其中最大的一笔投资是2016年斥资86亿美元收购芬兰移动游戏开发商Supercell。

　　在被问及腾讯是否希望继续投资时，刘胜义表示该公司计划与符合其文化的创业公司合作，并为中国受众提供一些服务。

　　“世界各地的人都把我们当成通往中国的门户，我们是一种基础设施，所以想跟我们一起探索中国机会的人，比想要跟我们一起探索外界机会的人更多。”他还补充道，高科技和人工智能是目前的重点领域。

　　刘胜义在戛纳广告节上会见了全球顶尖广告主的营销负责人，与之探讨如何发展数字广告业务。

　　中国广告市场的独特之处在于，其过去6年的年度增长高达16%，约有60%的广告开支用于线上广告。(书聿)

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