微信改版引发取关潮:淡化账号品牌 有小编感觉被强拆

澎湃新闻记者 杨鑫倢

“很多用户取关（编注：取消关注）了。”一位有10万级用户关注的微信大号运营者晴川（化名），对微信公众号的最新一次改版极为失望。

6月20日，微信公众号迎来近年来力度最大的一次改版。改版后，订阅号的群发消息以发布的时间顺序进行排列，以“标题+头图”的形式直接展示，同时支持视频、语音、文字以及多条消息的展示，还会显示有多少朋友已经阅读。

另一位有百万级用户关注的头部微信公号运营者逸真（化名）告诉澎湃新闻记者，改版以后，以往的微信运营操作思路被打破，对于头图、微信发布条数等都需要重新设计，以前说要抢发新闻，现在看来抢发未必有好效果，后面发的可能更容易进入用户视野。

“上次订阅号被折叠显示后，好不容易熟悉了新模式，现在又要改成另一种模式 ，感觉很焦虑。”逸真说。

目前的改版只针对苹果iOS用户，用户升级到微信iOS 6.7版本即可使用，安卓版本尚未改版。

逸真运营的微信公众号粉丝中，安卓用户占大多数，因此目前尚没有受到太大影响。但还有一部分中等级别的微信大号，发现有用户开始流失。

“以前，一个订阅号更新了，我不那么容易看到，看到了可能也可能懒得打开。现在，只要订阅号更新了，它就会出现在内容流顶部，当我看到一篇毫不关心的文章时，可能都不记得当时怎么关注这个账号的了，这时候我就左滑一下，取关公众号。”一位用户说道。

新版微信公众号呈现方式

这次改版以后，微信公众号的展现方式有点类似最初的Twitter或微博的时间轴和Facebook的News Feed。用户能看到的内容，是按照他的关注对象和好友发布的内容，按时间排序。

这与今日头条的模式还是不太一样，平台不能用算法来随意干预用户的信息获取。此外，如果一个订阅号同时发布了4条内容，这4条内容仍然作为一组内容来呈现。只不过从第三条（含第三条）开始以后的内容将会折叠显示。

然而，小小的折叠动作，也带来意想不到的波澜。晴川运营的是一家媒体的微信公众号，原本在第四条或第五条会接一些广告，而现在，广告主则会担心，折叠后的微信文章效果将会大打折扣，从而影响广告刊例价。

而如果在头条或二条打广告，又会影响读者的体验。当然，微信运营者也可以通过微信官方的广告平台接广告，以小程序等形式插入文中，但微信将会对广告收入进行分成。

逸真认为，改版后，同质化的内容可能会被淹没在信息流里，对原创文章的要求更高，“但微信在原创保护这块并没有很完善，可能反而会助长标题党的滋生，因为大家都希望用一句话或者一张图吸引用户眼球。”

他建议，希望微信对优质公众号在流量资源上有一定倾斜和保护，同时强化公众号品牌，提高三条以后内容的打开率。

互联网资深观察人士洪波认为，信息流这一模式本身，侧重点还是在信息的浏览，而非围绕品牌的互动。因此，不管订阅号改版的意图是什么，订阅号消息客观上仍然让品牌被弱化了，虽然这种品牌弱化不像今日头条那么严重。

“所以订阅号新版一上线，嚷嚷得最厉害的，不少都是公众号的写作者，他们觉得自己的品牌被淹没了，自己辛苦设置的自定义菜单栏基本上没有机会被读者看到了，自己敝帚自珍苦心经营的小窝，在这一刻仿佛被强拆了。他们因此很受伤。”洪波说。

一位千万级粉丝的微信公众号作者则告诉澎湃新闻记者，他非常支持这次改版，因为微信打破了日益明显的订阅号的阶层固化，能解决订阅号打开率越来越低的问题，也能让一些新的创作者受到平等的曝光机会，而非让用户只认准品牌。

实际上，相比推出微信小程序等内容，微信在公众号版块在过去几年都没有太大变化。因此在最近，微信推出了可以稍后阅读的悬浮窗按钮，还推出微信公众号编辑助手App，鼓励用户用手机来创作，或者直接分享一段视频或图片——这都与这次的微信公众号改版相呼应。

今年1月，腾讯集团高级执行副总裁兼微信事业群总裁张小龙在微信公开课Pro版上表示，自己并没有想过做信息流，“我们是有一些想法，用户怎样才能最快找到自己订阅的信息，找到要看的重点，结果被人误会要做成信息流。订阅号只会改善用户阅读效率，不会把他做成读者不受掌控的另外的东西。”

6月20日，微信团队对改版作出解释称，用户可直接浏览订阅号群发消息，提升了阅读效率。同时，对群发内容的展示进行了优化，希望鼓励作者更专注于创作。

腾讯公关总监张军表示，改版后，不好的公号会迅速被用户取关，留下的恰恰是有价值的品牌，“大家要学会算这里面的账，如果用户因为改版进来停留的时间长了，请问对每个公号来说，是好事还是坏事？”

“订阅号改版，外界讨论很多，其实开发哥都想到了。留点悬念，未完待续。”张军6月21日表示。