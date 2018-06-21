马化腾的烦恼在于，如何告别游戏的单极增长，如何不错过下一个用户兴趣点。

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记者 / 刘素宏 编辑 / 魏佳

“马化腾不太爱讲客套话，说话的逻辑性很强，同时，他也是一个不会轻易亮出底牌的人。”这是2003年初次见面时，马化腾给刘炽平留下的第一印象。

耿直是时至今日马化腾依然保留的鲜明个性，但不能再如昔日那样低调。

最近一年来，马化腾正在朋友圈变得“高调”。

有人说这是一种被动的高调。腾讯越来越被置于镁光灯之下，马化腾不得不选择在朋友圈高调。

左手防御，右手发展

马化腾在朋友圈的历次发声，一部分是出于防御。

与阿里有王帅、王坚各扮红黑脸不同，腾讯没有发言人制度，很多话，马化腾需要自己来说。

6月20日，马化腾朋友圈发文称，“若不是这个纰漏，很多人没有意识到黑公关是多么猖獗。近两个月突然爆发，本想一贯佛系忍忍就算了，但是时候挖根源了。”在他所转发的一篇《教育专家诤言无昧：腾讯、共青团为何一再为网游洗白？》，稿件来源中括号内注释了一段话，“（这一段去掉吧。因为王锋的确说的是很有道理的。。。不然会让文章变成为黑而黑）”。

就在马化腾朋友圈怒怼黑公关的第二天，今日头条公关总监杨继斌选择了在腾讯公关总监张军也在的媒体群里发布自己的朋友圈截图，指出自己对该事件的评价的朋友圈被屏幕。

腾讯张军在媒体群中回应称，“我跟继斌沟通了，我俩私下处理。这事到此为止。”

并未被点名的今日头条对此发声，这与持续了数日的今日头条与腾讯之间的论战有关。

进入5月以来，腾讯与今日头条的摩擦越演愈烈。

春节过后，抖音的增长展示了社交视频化的可能。社交是腾讯的大本营，抖音上短视频连接的年轻用户群体正在通过打赏、点赞等越来越频繁的互动开始成为一种社交形式。

腾讯因此而大举扶持微视，这是此前被腾讯几乎放弃的一个项目。

就产品逻辑而论，微信恰恰没有将资源投向短视频，微信朋友圈的视频分享功能也是一个并没有被强化的功能。用户时间不能被任何一个短视频APP分流。这是腾讯防御的底线。

另一方面，马化腾的发声是针对腾讯内部的发展问题。

从创业之初，马化腾和丁磊、张朝阳等互联网圈大佬一样，无疑是一位成功的产品经理，但随着腾讯拥有QQ、微信等全民应用之后，马化腾要满足的不仅是对产品力的期待，还有对于生态建构的期待。

当外界探讨腾讯到底有没有梦想时，其实本质在于腾讯所投资的项目并没有给主营业务带来大幅增长。

投资业务在帮助腾讯建构一个越来越庞大生态的同时，也增加了腾讯卷入公共事件的可能。

5月23日，自媒体账号“差评”宣布获得3000万人民币A轮融资，由腾讯TOPIC基金（腾讯兴趣内容基金）领投。这笔投资引发了自媒体人对于“洗稿”的愤慨，马化腾在朋友圈中回应了此事称：之前不知道这个case，原为效率而下放一些小额投资权给业务部门。目前看业务部门没有做好尽职调查，我们会负责任解决好。

巨人都会有阿喀琉斯之踵，而随着生态体系不断扩大，避免致命之处被射中需要更多智慧。

马化腾的烦恼

摒除互黑或者小说演绎式的商战，仅仅看腾讯如今的业务模式、增长模式，马化腾的烦恼在于，如何告别游戏的单极增长，如何不错过下一个用户兴趣点。

腾讯历年财报显示，2015年腾讯迎来网络游戏收入占比增长拐点，网络游戏收入绝对值逐年增加，但是2015年开始，网络游戏收入占总收入比例开始下降，从2015年到2017年，占总收入比分别为55.01%、46.6%、41.2%。

对于腾讯而言，网络游戏依然是最大现金流。虽然网络游戏的收入占比在下降，但是能够接续网络游戏的新的增长点依然有待培育。

而此次让张军和马化腾不得不站出来反驳“黑公关”的是，这篇“黑稿”动了腾讯的命根子——游戏，而且卷入了腾讯的核心业务。

就在马化腾朋友圈怒怼黑公关两天前，6月18日，世卫组织（WHO）发布了新版国际疾病分类，游戏成瘾（Gaming disorder）被列入，但目前还处于草案阶段。

虽然并未最终落锤，但从任天堂、索尼等游戏大厂组成的ESA等游戏产业协会联名建议卫生组织重新考虑此事就可以看出，此事对于游戏行业的负面效应之大。

另一方面，腾讯主张开放生态体系，如何对生态内的所有应用保持公平的竞争土壤，是腾讯一直在倡导的。

张一鸣说，“微信的借口封杀，微视的抄袭搬运，也挡不住抖音的步伐。”这句话无疑刺伤了腾讯长久以来维护的人设，马化腾不得不应战。

抖音的产品逻辑的出奇之处在于，点赞、评论、关注功能实际上在创造一种视频社交的新样式，除了短视频的娱乐功能，从另一个角度迎合人的社交需求。或许这也是抖音发展的一个意外之果，从视频角度切入了社交，一个腾讯长期以来难以撼动的领地。

腾讯也在紧急筹集粮草，重拾微视，迎战抖音。

幸而腾讯努力维持开放生态，马化腾能够在朋友圈看到相对全面的声音，保持一个产品经理的敏锐，与用户愈加频繁互动。

然而，马化腾必须要解开的一道题目是，当以产品取胜的腾讯取得了qq、微信等单点产品的突破之后，作为一个更加庞大的生态，作为互联网基础设施的一部分，与单个产品碰撞时，如何保持边界与体面。

最近一年马化腾都说了什么？

6月20日

回应黑公关事件：是时候挖掘根源了

马化腾在朋友圈发文称，若不是这个纰漏，很多人没有意识到黑公关是多么猖獗。近两个月突然爆发，本想一贯佛系忍忍就算了，但是时候挖根源了。

在他所转发的一篇《教育专家诤言无昧：腾讯、共青团为何一再为网游洗白？》文章中，括号内注释了一段话，“（这一段去掉吧。因为王锋的确说的是很有道理的。。。不然会让文章变成为黑而黑）”。

6月16日

腾讯有两难？“是没有看到本质”

自媒体卢泓言发文称，腾讯有两难，一方面，腾讯要做基础设施和连接器，另一面，要抓住流量最大的数字内容以防被管道化和边缘化，一个不接受腾讯投资的头条的出现，让这两者之间出现难以调和的矛盾。并称，至少有一个麻烦比头条大得多，那就是腾讯自己的战斗力，“腾讯是输在自己身上。

对此，马化腾在文章后留言称，社交网络和媒体以及社交媒体都是不同的，但有衔接和过渡点。你没有看到本质和真正的思考点。

5月23日

投资差评引质疑：会负责解决好

自媒体账号“差评”宣布获得3000万人民币A轮融资，由腾讯TOPIC基金（腾讯兴趣内容基金）领投，云启资本、中寰资本跟投。

这笔投资一经宣布即引发争议，众多自媒体人批评“差评”缺乏原创能力，IT知名评论人Keso更是直言“差评算得上微信公众号平台上名头最大的洗稿号”。

马化腾在朋友圈中回应：之前不知道这个case，原为效率而下放一些小额投资权给业务部门。目前看业务部门没有做好尽职调查，我们会负责任解决好。

5月8日

开怼张一鸣：要公证你们的地方太多了

5月8日，张一鸣在朋友圈庆祝Tiktok Q1在苹果商店下载量全球第一，并配以两张抖音的图。庆祝之余，张一鸣在这条朋友圈下留言到“微信的借口封杀，微视的抄袭搬运，也挡不住抖音的步伐。”

马化腾随后回复称，可以理解为诽谤。特别是，当张一鸣表示，前者不适合讨论，后者一直在公正时，马化腾不甘示弱地回应称，“要公证你们的太多了。”

此前张一鸣就曾针对“抖音一再被微信封杀一事”在朋友圈表示，“如果不随便打压封杀应用和信息流动就是更值得尊敬的公司了，”不过，马化腾认为，平台一视同仁，只不过是张一鸣过敏了。

2月1日

抄袭即刻？立即下线

2018年2月，腾讯在App Store中上线了首款效率阅读App——腾讯立知。因为整体设计以及功能与即刻App高度相似，这款产品也被很多人认为涉嫌抄袭。随着舆论的发酵，网友们甚至再度拾起腾讯抄袭的黑历史。

2月1日晚间，腾讯立知App下线。对此，腾讯方面回复称：因立知App的功能引起较大争议，暂停内测，下架整改。同时，即刻CEO瓦恁在朋友圈中表示：“谢谢大家关心，腾讯是我们的股东，而且也一直对我们帮助很大。腾讯投资部、业务部和法务部都非常友善专业。”就在这条朋友圈消息下，马化腾发了两字：谢谢。

2017年12月

反阿里联盟？“物极必反”

2017年12月，互联网资深观察家刘兴亮在朋友圈发了一张马化腾、刘强东、沈亚等的合影，并配文称：“传说江湖有个秘密组织，叫做反阿里联盟。”马化腾在其朋友圈下方评论称：“物极必反”。

2017年6月19日

ofo活跃用户第一？开怼朱啸虎

金沙江创投董事总经理朱啸虎在个人微信朋友圈转发一篇文章，名为《艾瑞：ofo活跃用户、用户增速远甩摩拜 稳居第一》，并点评该文说“和街头数数的感觉基本一致”。

马化腾评论称：“从微信支付看摩拜高一倍多。另外智能机和非智能机未来价值和潜力还是很多不同的。”

马化腾还表示，再便宜再性价比高的功能机在智能化浪潮下必然不堪一击。这是毋庸置疑的，“没必要因为自己投资了而歪曲，如果我们投了ofo肯定也不看好这样的模式而必须要改。”