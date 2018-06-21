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嘴上说着讨厌改版，背地里小编们已经开始默默修图了

嘴上说着讨厌改版，背地里小编们已经开始默默修图了
2018年06月21日 22:25 新京报
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　　“看自己公号界面里明显的‘取消关注’按钮，能感受到深深的寒意。以前推送一次取关三四个人，今天已经有十个了。”科技自媒体作者蚂蚁虫倍更是感焦虑，他将这种感觉形容为：肉痛到骨头缝里了。

　　本文为寻找中国创客原创

　　记者 / 闫丽娇 张蓝予 编辑 / 苏琦 制图 / 李钟豪

　　昨天，微信订阅号只是改了个版，全世界的小编都不淡定了。

　　改版后的订阅号页面变成“信息流”，最多展示前两条，二条以下推送被折叠，用户有没有兴趣点开第三条及以下推送，成了一个大问题。

　　同时订阅号取消了置顶功能，以星标代替，但在一定程度上给了列表里原本不活跃的订阅号一个露脸的机会。不习惯的用户也可以点击订阅号消息列表右上角，回到升级前的展示模式。

　　这次“大动”给公众号运营带来了一些焦虑。这不光是因为对“标题+头图”的吸睛程度的要求越来越高，还因为取关也变得越来越容易。

　　微信更新版本后的第一天，我们采访了一些订阅号运营和已更新用户，看看他们都在如何与新版本斗智斗勇。

　　多数用户不适应

　　用户对公号的改版褒贬不一，但不适应的占大多数。

　　某商业大号负责人赞同此次改版，他觉得微信需要一剂猛药，如今很多大号陷入了运营惰性。昨晚更新版本后，他很兴奋地取关了一大堆“看起来没什么作用，没什么审美，也没脑子”的订阅号。

　　用户K却很直白地表示，很不适应，已经直接取关近100个订阅号了。“每打开一次订阅号都想取关。”

　　科技自媒体作者蚂蚁虫更是倍感焦虑，他将这种感觉形容为：肉痛到骨头缝里了。通过昨天的推送，他感觉到了取关率的上升。“看自己公号界面里明显的‘取消关注’按钮，能感受到深深的寒意。以前推送一次取关三四个人，今天已经有十个了。”

“取消关注”按钮变得更明显“取消关注”按钮变得更明显

　　另一方面的不适来自于视觉感受。

　　广告狗柴柴说，之前一直都是“账号名字+头条标题”，每栏比较窄，一屏（iPhone 8）能看到8个不同账号，一目了然。现在的信息流式，一屏只能看到两个，“我要翻查一个小时前推送的都要翻更久”。

　　而“信息流”版式也让柴柴觉得“审美疲劳”，她直言，这样的版式就是一个杀时间的陷阱，很不喜欢这种“陷阱感”。

　　用户A的不适应来源于刷微博的错觉。目前他还不习惯这种将边界模糊化的处理方式，没有整合感，很容易“看走眼”，把下一个公号推送的文章看成是上一个公号的。同时他也表示，自己懒得点开隐藏的篇目，没有置顶，也很不方便主动选择查看推送。

　　当然，还有一部分用户并没有选择更新。

　　媒体人L表示，自己并没有选择更新。她认为公众号的打开率低，不在于形式，而是因为现在碎片化的内容太多了。

　　小编们开始疯狂修图

　　虽然很多小编们心里已经站上了天台，但现实世界里最重要的还是KPI。针对这样一场突如其来的“地震”，很多运营还处于“沉默以对”的状态。某情感大号运营表示，还没有想好策略，只是先维持现状。

　　“暂时也做不了什么，”42章经创始人曲凯表示，主要是图要更好看。

　　作为占屏面积最大的头图，是吸引用户点击最关键的一环。今天，各家在头图上的比拼已然开始。

　　图片写满字来增加展示信息量，或者用大字来吸引注意力成了不少运营的共识。运营L表示，亮色、统一模板或直接用一句文案做头图的，会更吃香。

　　除了题图的设计，视频音频内容也将成为直接吸引用户的手段，有运营表示已经准备多做一些音视频内容，不会像以前那样不重视了。

　　还有公众号直接选择推送一条超链接，简单粗暴地导流。

　　新版本变成信息流，除了显示上的小心机，发布时间也变得比以往更重要。

　　发在黄金时段容易被淹没，发在普通时段又很少人会看，在这个无解的命题下，某科技知名大号的小编决定还是与之前一样，把发布时间固定在中午。

　　而针对3条以后被折叠的改动，一些大号运营表示还在观望，现在还看不出数据上的变化。

　　一位创投媒体资深运营表示，目前只有iOS版本更新，还不是推送，只有手动到应用商店搜索，才能看到更新选项。目前影响不大，要普及以后才能看见对流量的影响。

　　个人公众号作者李小狼也表示，要试一个星期，再看具体影响。

　　四问订阅号改版，这些改动会带来什么影响?

　　1、订阅号会被“盘活”吗?

　　资深产品经理、公众号“行者慎思”作者陆树燊分析，从场景角度来讲，订阅号和好友聊天的权重相同，打开订阅号的概率本就不高，大部分场景都是被标题吸引，但点进页面，却展示了一堆标题，这其实对用户并不友好。而这次改版，用户体验会更佳。

　　2、哪些公众号更受影响?

　　42章经创始人曲凯认为，优质文章更新慢的号会更吃亏。但信息流形式，“文章烂”又更新频率高的账号也吃亏，因为取关率会大幅上升。

　　陆树燊表示，虽然用户体验更佳，但对于创作者来说，是一场“灾难”。之前微信的产品逻辑还是“人人平等”，公众号之间、公众号和用户之间都是平等的，但优质号和低质号都是平等，已经形成劣币驱逐良币的局面，影响到微信的生态了。改版后，还是让用户去选择看什么，所以未来账号品牌将被削弱，优质内容才是吸引用户留存的王道。

　　3、对小程序有什么影响?

　　现在进入公众号需要4步，公众号内部的底部菜单栏被隐藏得更深，菜单被弱化后，用户与账号间的交互也会降低。当文章变成了第二层级后，文章内关联的小程序的作用也更明显了起来，小程序可以接过“菜单栏”这一棒，补充其交互功能。

　　而在变现方面，之前很多公众号用3、4条来放置广告内容，现在当3、4条被折叠后，公众号运营者可以直接将广告、电商类小程序置入头条文章，这也提高了小程序的利用价值。

　　4、微信订阅号会变成微博、今日头条吗?

　　有很多用户质疑，变成信息流的微信订阅号，是要做下一个微博，还是下一个今日头条?在这种改变后，一天一更的限制显得有些多余。曲凯分析，微信可能会慢慢放开一天一更的限制，做成微博。但对此说法，陆树燊并不认同。“微信一直认为用户订阅的、朋友推荐的就是用户想要的，”他表示，微信和其他平台最大的差别是，订阅号一直是以用户为中心，选择权都在用户手里，而不在平台手上，这个逻辑一直没有变，现在的订阅号更类似朋友圈。

　　资深产品经理判官认为，这次改版只是对公众号信息呈现的方式做了一次迭代，没必要过度解读。其作用只是减少了一步操作，分发逻辑并没有变。

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