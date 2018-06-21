快乐购重大资产重组正式获批:芒果TV等作价115亿注入

新浪财经讯 6月21日晚间消息，快乐购物股份有限公司发布公告称，收到证监会核发的《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司重大资产重组正式获批通过，湖南广电旗下快乐阳光、芒果互娱、天娱传媒、芒果影视和芒果娱乐五家公司整体作价115亿打包注入快乐购。

此次芒果TV成功实现借道上市，也将成为国内A股首家国有控股的视频平台。

从2017年6月再启重组，湖南广电这部分优质资产拟注入快乐购的上市之路，已经持续了将近一整年的时间。

此次资产重组中，近年来芒果系资产中势头强劲的芒果TV作价95.3亿成为核心标的，也是交易价格最高、对快乐购财务报表影响最大的部分。

在目前国内视频行业平台普遍亏损的情况下，芒果TV实现逆势飘红，是为数不多实现盈利的。

目前，芒果TV在内容制作、渠道拓展、平台运营、人才体制等方面已经形成了市场化程度高、运营模式成熟的全产业链生态。

当然，芒果TV的最大优势是背靠湖南台。创建初期，依托于湖南台自制内容由芒果TV独家播出，芒果TV迅速发展。据快乐购公告显示，2017年芒果TV营业收入33.85亿元，相对于2016年的18.17亿元，增长幅度达86.3%。

不可否认的是，湖南卫视和芒果TV在内容制作方面尤其是综艺类节目制作方面长期占据着国内引领地位。从芒果TV内容结构来看，头部内容和爆款内容占比大，对流量拉动能力强，其中较大部分来自自制内容。

据统计，《向往的生活》、《亲爱的客栈》以及《中餐厅》三档节目为芒果TV斩获了超45亿的播放量。

从2017年网综播放前十的数据上来看，2017年芒果TV在前10的播放量的节目中占据了5档，总计播放量超过90亿。

据了解，交易完成后，快乐购上市公司将完成新媒体平台及内容的整合，主营业务将由媒体零售业务拓展至新媒体平台运营、新媒体互动娱乐内容制作及媒体零售全产业链等，进一步打造为国有新型主流媒体集团。

快乐购此前发布的称，交易完成后，上市公司的总资产、净资产规模将大幅增加，营业收入、净利润都将大幅提高，盈利能力和综合竞争力将进一步增强。

公开资料显示，快乐购组建于2005年，以电视购物起家，目前的主营业务有家庭消费业务、内容电商业务、O2O电商业务和消费金融业务，2017年，快乐购营业收入为29.8万元，同比减少7.32%，净利润为7253万元，同比增长9.03%。（新浪财经 徐雯）