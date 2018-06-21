安徽一男子比特币“挖矿” 1个月疯狂窃电15万度

原标题：安徽警方捣毁比特币窃电窝点

新华社合肥6月21日电（记者 陈诺）想通过比特币、以太币“挖矿”实现发财梦，便动起歪脑筋降低成本，一个多月疯狂窃电近15万千瓦时。近日，安徽省含山警方成功捣毁一个非法窃电团伙，现场查获比特币、以太币挖矿机200余台。

据介绍，比特币是依托区块链技术的一种虚拟数字货币。比特币产生的过程依赖高性能计算机——矿机运算，耗电是其最主要的成本之一。

今年4月，含山县供电公司在线路巡查时发现，含山县林头镇一段高压线路线损突然升高，超过正常值近10倍。异常情况引起了电力部门的注意，经过逐段排查，线损位置最终指向林头镇一个废弃的厂房。

5月23日，电力部门向含山县公安局报警，警方在现场发现：厂房大门紧锁，但内部却隐约传出机器风扇的轰鸣声，种种迹象表明这里面有猫腻。随着厂房大门被打开，民警看到，近百米的架子上摆放着200多台正在高速运转的比特币、以太币挖矿机。对周边检查发现，这间厂房的电表箱已经被撬开，电表两端被几根电线短接。

在进一步侦查中，民警确定这些比特币、以太币挖矿机属于租赁厂房的马某所有。5月24日，马某被含山警方抓获。审讯中，马某告诉民警：听说挖比特币、以太币可以挣钱，他便从4月份开始着手租厂房、买设备，然而刚运行没几天就发现，这些挖矿机每台功率都是1000多瓦，200多台机器每天24小时不间断运行，光电费每天就需要6000余元。为了降低成本，马某对电表动起了歪脑筋，通过短接使工厂用电不经过电表。

经电力部门核查，马某一个多月疯狂窃电近15万千瓦时。马某因盗窃罪被依法刑事拘留。

案件在进一步侦办中。