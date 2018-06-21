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同程艺龙去年广告支出骤降10亿 扭亏受益于腾讯红利

同程艺龙去年广告支出骤降10亿 扭亏受益于腾讯红利
2018年06月21日 20:07 新浪科技
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　　新浪科技讯 6月21日晚间消息，同程艺龙在港交所提交招股书，联席保荐人为摩根士丹利摩根大通、招银国际。

　　招股书披露，同程艺龙于2017年扭亏为盈，实现净利润2871.4万元人民币，对比前一财年21.16亿元亏损大幅扭亏。

　　公司实现盈利主要原因来自于销售成本减少所带来的毛利率增长，以及销售及营销开支的大幅降低。

　　招股书披露，2017年，同程艺龙营收15.19亿元，较前一年22.05亿元增长14.24%。同期销售成本为8.12亿元，相比前一年10.33亿元减少21.39%。毛利率由此实现大幅提升，从2016年的53.15%提高至2017年的67.77%。

　　此外，集团2017年在销售及营销开支方面支出10.95亿元，相较前一年18.83亿元减少7.88亿元，其中广告及推广开支单项在同期内减少10.01亿元。

　　值得注意的是，2017年，腾讯旗下平台为同程艺龙贡献了大部分活跃用户及绝大部分付费用户。招股书称，2017年同城艺龙月活跃用户大部分及月付费用户绝大部分是来自腾讯旗下平台。该网站腾讯旗下平台的合并平均月活跃用户由2015年的760万增加至2017年的7960万，复合年增长率为223.6%。这一数字占该网站2017年整体月活的65.7%。

　　2018年1月，同程与艺龙合并。作为主要战略大股东的腾讯，此前就率先将自有流量入口（微信、QQ）相继交予两家。

腾讯同程艺龙
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