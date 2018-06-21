同程艺龙上市风险因素：与腾讯关系变差或有不利影响

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同程艺龙在港交所提交招股书：2017年营收25.19亿元

新浪科技讯 6月21日晚间消息，同程艺龙在港交所提交招股书，联席保荐人为摩根士丹利、摩根大通、招银国际。

招股书的风险因素中显示，与腾讯关系的变差可能对业务及增长前景，尤其就其在腾讯旗下平台造成重大不利影响。

同城艺龙与腾讯（我们的最大股东之一）在多个领域拥有广泛的合作，包括信息技术及基础设施、销售及市场营销。尤其是，我们与腾讯合作，将我们的平台整合入腾讯微信及移动QQ。根据艾瑞咨询的报告，按用户基础计，微信及移动QQ属于中国的两大“超级应用”。我们目前在微信及移动QQ的手机支付接口运营“火车票机票”及“酒店”入口以及移动QQ的若干其他入口。我们亦运营微信小程序（连接服务供货商与微信用户的小功能）。

2017年，我们的月活跃用户大部分及月付费用户绝大部分是来自腾讯旗下平台。有关腾讯旗下平台以及我们与腾讯之间关于腾讯旗下平台的协议的更多数据，请参阅“业务-我们的在线平台”、“业务-我们的供货商”及“与我们最大股东的关系”。我们无法向阁下保证我们日后将能够与腾讯维持现有合作水平。若我们因腾讯启动其自身的在线旅游入口或与其他在线旅行社合伙而与腾讯的合作关系（尤其就我们腾讯旗下平台）终止或减少，或若我们与腾讯之间经修订或作出的任何商业条款对我们不利，或若腾讯不继续为我们提供其平台的资源或充分推广我们的产品及服务，我们的业务及前景将受到不利影响。

据公开资料，同程及艺龙腾讯旗下平台的合并平均月活跃用户由2015年的760万增加至2017年的7960万，复合年增长率为223.6%。

我们依赖少量供货商提供业务经营所需服务及就一大部分收入依赖少量客户。