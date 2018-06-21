同程艺龙在港交所提交招股书：2017年营收25.19亿元

新浪科技讯 6月21日晚间消息，同程艺龙在港交所提交招股书，联席保荐人为摩根士丹利、摩根大通、招银国际。

招股书披露，同程艺龙2017年实现收入25.19亿元，年度利润为1.94亿元，2016年实现收入22.05亿元，年度亏损为21.61亿元。

腾讯携程持股总占比接近50%

持股比例方面，腾讯为第一大股东，持股比例为24.92%，携程为第二大股东，持股比例为22.88%。

营收严重依赖酒店业务

招股书披露，2015年至2017年，同程艺龙绝大部分收入来自住宿预定业务，该项三年营收分别为9.08亿元、20.94亿元和23.61亿元人民币，总营收占比分别为88.5%、95.0%和93.8%。

而在交通票务服务方面，业务贡献收入持续萎缩，过去三年分别营收8937.8万元、8665.0万元、6129.5万元人民币，总营收占比分别为8.7%、3.9%、2.4%。

2017年月活1.212亿 65.7%用户来自腾讯平台

招股书显示，同程及艺龙的合并平均月活跃用户由2015年的8870万增加至2017年的1.212亿，复合年增长率为16.9%。同期，同程及艺龙的合并平均月活跃用户由2015年的390万增加至2017年的1560万，复合年增长率为99.6%。

招股书称，2017年同城艺龙月活跃用户大部分及月付费用户绝大部分是来自腾讯旗下平台。该网站腾讯旗下平台的合并平均月活跃用户由2015年的760万增加至2017年的7960万，复合年增长率为223.6%。这一数字占该网站2017年整体月活的65.7%。

同程艺龙去年广告支出骤降10亿 扭亏受益于腾讯红利

招股书披露，同程艺龙于2017年扭亏为盈，实现净利润2871.4万元人民币，对比前一财年21.16亿元亏损大幅扭亏。

公司实现盈利主要原因来自于销售成本减少所带来的毛利率增长，以及销售及营销开支的大幅降低。

招股书披露，2017年，同程艺龙营收15.19亿元，较前一年22.05亿元增长14.24%。同期销售成本为8.12亿元，相比前一年10.33亿元减少21.39%。毛利率由此实现大幅提升，从2016年的53.15%提高至2017年的67.77%。

此外，集团2017年在销售及营销开支方面支出10.95亿元，相较前一年18.83亿元减少7.88亿元，其中广告及推广开支单项在同期内减少10.01亿元。

风险因素：与腾讯关系变差或有不利影响

招股书的风险因素中显示，与腾讯关系的变差可能对业务及增长前景，尤其就其在腾讯旗下平台造成重大不利影响。

若因腾讯启动其自身的在线旅游入口或与其他在线旅行社合伙而与腾讯的合作关系（尤其就其在腾讯旗下的平台）终止或减少，或若与腾讯之间经修订或作出的任何商业条款对其不利，或若腾讯不继续为其提供其平台的资源或充分推广产品及服务，业务及前景将受到不利影响。

2017年12月29日，同程旅游集团旗下的同程网络与艺龙旅行网宣布正式合并为一家新公司“同程艺龙”。新公司将整合双方大交通、酒店等优势资源，打造更为领先的旅行服务平台。

携程旅行网联合创始人兼执行董事局主席梁建章和同程旅游联合创始人、同程旅游集团董事长兼CEO吴志祥将担任新公司的联席董事长，同程旅游联合创始人、同程网络总裁马和平与艺龙旅行网CEO江浩担任新公司的联席CEO。