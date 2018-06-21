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猎豹移动总裁徐鸣辞职 傅盛：他是无畏无惧的少年

猎豹移动总裁徐鸣辞职 傅盛：他是无畏无惧的少年
2018年06月21日 18:34 新浪科技
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徐鸣徐鸣

　　新浪科技讯 北京时间6月21日晚间消息，猎豹移动(NYSE:CMCM)今日宣布，公司总裁徐鸣因个人原因将于2018年7月21日起辞去总裁职务，但仍将担任公司顾问，帮助猎豹移动进行战略部署。

　　徐鸣辞职后，猎豹移动总裁职责将由公司CEO傅盛和高级副总裁孙明焱共同分担。

　　猎豹移动董事长兼CEO傅盛称：“感谢徐鸣为公司做出的卓越贡献，他帮助猎豹移动发展成为一家全球性移动互联网公司，在拓展产品、建立数据分析能力和培养公司管理团队方面做出了重要贡献。对于他的辞职我们感到遗憾，但我们尊重他的选择，并祝愿他前途更加美好。”

　　随后，傅盛发布全员内部信，回顾了与徐鸣相识16年的经历，称与徐鸣不仅是搭档，还是兄弟。一路走来，是背靠背的信任与鼓励。虽多次尝试挽留，但最终还是祝福徐鸣追寻新的梦想，“在追逐梦想的道路上，我们永远同行”。傅盛信中也重申猎豹现已All in AI，不畏艰辛，前景无限。(李明)

　　以下为傅盛内部信全文：

　　各位猎豹的同学：

　　今天我要宣布一个重大的消息，关于离别、更关于梦想。

　　猎豹重要的缔造者之一，我最亲密的搭档徐鸣，将卸任公司总裁一职，开启他事业的下一段征程。今后，徐鸣还将继续作为公司的顾问，始终和大家一起为猎豹的发展贡献力量。

　　我和徐鸣的感情不仅是搭档，还是兄弟。16年前结识，他是我搭档的第一任研发，我是他搭档的第一个产品经理。从3721到奇虎360，我们彼此一路扶持。后来，我们创办可牛影像，在几十平米的住宅楼办公，去中关村淘二手服务器，一起渡过了创业初期最艰难的日子。坦率讲，如果不是有徐鸣这样的兄弟，我可能没有勇气选择创业。一路走来，是背靠背的信任与鼓励。

　　我和徐鸣曾一起让梦想照进现实。6年前一起去美国参加Google I/O大会。晚上，我们在一个黑人区的小酒馆，喝着十美元一瓶的葡萄酒，我突发奇想的说“猎豹要抓住移动互联网这波红利，成为一家全球化的公司！”回国后，思来想去，最有可能帮我把我的国际化想法落地的人就是徐鸣。我和徐鸣说，“你去美国招人组建办公室。不招到人，不租好办公室，就不能回来。”徐鸣二话没说就去了美国，在陌生国度为猎豹开疆拓土。

　　我和徐鸣曾肩并肩看着烟花绽放在夜空。4年前猎豹成功登陆美国纽交所。在那年三亚年会的晚宴后，光辉灿烂、风华满天，徐鸣小声跟我说：“我从没想过公司能变成今天这个样子，这就是梦想成真的感觉吧。”听着他的话，几度想落泪，我感慨万千。

　　我和徐鸣现在年过四十，对梦想更加执着。猎豹和我都已All in AI, 两年的再次创业，不畏艰辛、前景无限。徐鸣说他终于可以放心了，去实现他人生的新篇章。我曾一度无法接受、也曾多次尝试挽留。每当长谈时，徐鸣眼中迸射出的光芒让我看到了自己对待AI机器人同样的激动与渴望。我终于明白，在追逐梦想的道路上，其实我们永远同行。

　　所以，即使多么不舍，我也笑着对徐鸣说，去追寻你的梦想吧，它绝对值得！让所有猎豹的同学一起祝福徐鸣！因为在我们的眼中，徐鸣永远都是那个无畏无惧、朝着梦想冲刺的少年。

　　傅盛

　　2018年6月21日

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