支付宝尝试进入日本交通系统 日媒:中国巨人打来了！

【环球网报道 驻日本特约记者 蒋丰】继在中国城市公交系统推出移动支付后，阿里巴巴近日又与日本欧力士集团合作，计划在冲绳城市交通系统中推出移动支付，检证实验于6月举行。这将是中国的移动支付首次进入日本交通系统。日本媒体得知这一消息，反应非常强烈。6月21日，《产经新闻》甚至动用头版头条，以“中国巨人打来了”为题进行了报道。

《产经新闻》报道截图

《产经新闻》报道称，在中国已经非常普及的支付宝，是二维码形式的移动支付，由于结算时需要一定时间，目前日本公交系统的自动检票机还没有使用。但是，此次冲绳实验的系统，是一种高速结算系统。实验从6月22日至7月20日，以前只能读取车票二维码的自动检票机改造后，将能读取支付宝规格的二维码。今后，如果中国游客用手机“滴”一下就能快速通过检票口的样子被日本人看到，相信会有更多日本人模仿，从而加速支付宝在日本的大范围普及。这就是阿里巴巴集团的设想。

报道称，支付宝以中国为中心，已经在全球拥有6亿以上的用户，是一个超级巨大的世界结算系统。今年春季，支付宝计划推出“日本版”，但是因为日本各个金融机构担心消费者购买信息会流向中国，没有给予相应支持，支付宝的“日本版”计划不得不延期。

《产经新闻》说，2015年秋季，日本正式导入了“支付宝”，以方便中国游客在日本结算。截至目前，加盟“支付宝”的日本便利店、百货商场、药妆店等商铺已经超过5万家。而且，加盟商铺的数量还在持续增加。

文章说，此次支付宝在冲绳城市交通系统的检证实验如果获得成功，还将在冲绳以外的地方推广。虽然改造现有自动检票机需要一定费用，但改造后将吸引更多中国游客来访，拉动沿线经济，日本各地都充满了期待。

但是，支付宝在日本的普及目前还面临一个棘手问题：需要拥有中国金融机构的账户。为此，阿里巴巴集团希望与日本金融机构合作，让支付宝与日本金融机构的账户关联起来。可日本金融机构担心用户消费数据流向中国，目前还没有一家金融机构表现出合作意向。

日本经济产业省的统计显示，中国的非现金结算比率已经超过60%，而日本只有18%。虽然日本各大金融机构正在联手推出统一的“日本版”二维码支付系统，但是面对已经拥有强大实力与经验的中国企业，日本企业要想最终胜出也绝非易事!