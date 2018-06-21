无食品经营许可证也能上线 美团、饿了么被罚20万

来源：苏州发布

原标题：苏州美团、饿了么被罚20万，经常点外卖的注意啦

美团平台在苏州的外卖商家达26000多家，饿了么平台在苏州外卖商家有15000多家。苏州在全江苏的网络订餐规模占比高达四分之一！可以毫不夸张的说，苏州地区的外卖发展情况可以与北、上、广相提并论。

在这样大的需求情况下，美团、饿了么这样第三方网络餐饮服务平台对自身的有效监管关乎所有老百姓的食品安全！

做不到？那不好意思了……

就在今天，苏州市食药监局对美团、饿了么两家驻苏分支机构分别做出了罚款20万元的处罚的通报，并开展责任约谈会。

为啥罚这20万？他们这些方面有问题。

证件不全，也能上线？

今年3月，市食药监局对两家平台分别执法检查，结果发现香缘粥铺、西北老味道（西北街店）、辣卖苏（水香街店）和卡崗椒麻鸡&海鲜砂锅饭的店铺未取得食品经营许可证即在两家网络订餐平台上上线经营！

比如香缘粥铺，没有食品经营许可证就上线平台。根据执法人员反馈，这家只做外卖，内部就是一个小厨房。再比如辣卖苏，别看线上的店铺光鲜亮丽，可是连一张食品经营许可证都没有。在平台的食品安全档案里，仅有一份营业执照的证件。这几家无证经营的餐饮店，已交属地监管部门查处。

两平台都没有尽到对上述入网餐饮商的食品经营许可证进行审查的责任！涉及三个区，苏州工业园区、姑苏区、吴中区，范围很广，让多少老百姓吃过亏。

再犯？还有更辣手的处罚

据了解，去年苏州市食药监局已经对两平台就同样的问题作出过处罚，当时分别罚款10万元。

第二次再犯，还违反了《网络食品安全违法行为查处办法》和《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》，是一而再挑战苏州老百姓的容忍度了！

市食药监局杭颖副局长明确，未来将结合苏州市联合惩戒措施追究平台食品安全责任人的责任，违规者直接纳入严重失信黑名单。在苏州将寸步难行！！！

苏州也将很快上线安心外卖信息化平台，每周甚至每天进行监控，向社会公开监控情况。也欢迎市民朋友积极向食药监提供线索。